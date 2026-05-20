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卓揆：串聯珍珠串計畫 完善桃竹苗大矽谷供水韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰20日出席「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」隧道銜接段工程貫通典禮時表示，「石門水庫至新竹聯通管工程」是政府推動「珍珠串計畫」的重要一環，透過北中南供水區域跨區調度，逐步建立全臺供水韌性系統。此工程完成後，將有效支援桃竹苗大矽谷及周邊科技產業園區穩定供水，支持民生及產業發展。此外，政府也同步推動「新供水」及「新治水」計畫，持續提升台灣面對極端氣候挑戰的調適韌性。

卓榮泰表示，2021年台灣遭逢百年大旱，所幸當時在蘇貞昌前院長任內，透過「桃園新竹備援管線」，讓桃園地區水資源能有效支援新竹地區用水，避免高科技產業因水資源不足而衍生可能的生產危機，成就「一條水管救了全世界」美名。而後經濟部水利署提出「珍珠串計畫」，整合全國水資源，透過北中南供水區域跨區調度，建立全台供水韌性系統，目前包括北部的三重及蘆洲區域供水管網改善；中部的鯉魚潭淨水場北送苗栗地區清水管線、大安大甲溪聯通管計畫；南部的曾文南化聯通管、台南高雄聯通管等都陸續進行及完成，讓每一顆明亮珍貴的珍珠能夠逐步串聯起來，未來將使北水能南送、中水可南北互援、南水也能適時北調，形成完整供水調度網絡。

卓榮泰特別向所有參與「石門水庫至新竹聯通管工程」隧道貫通工程的「坑夫英雄」表達敬意，並強調此聯通管是「珍珠串計畫」中的重要一環，未來將有效支援桃竹苗大矽谷的科學園區及周邊科技產業園區，確保供水穩定，讓臺灣產業在此基礎上更穩健成長。

卓榮泰表示，面對極端氣候的挑戰，行政團隊引進新觀念推動「新供水」計畫，在桃竹苗地區還包含新竹海水淡化廠、油羅溪伏流水及大湳系統送龜山林口備援調度幹管，以完善供水韌性；除了「新供水」之外，同時也推動「新治水」計畫，水利署已提出「4年1千億」因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫，並於2026年第1年編列147億元預算，由中央政府協助地方辦理縣市管河川整治，提升防洪與排水能力。以桃園市為例，從過去前瞻計畫以來，截至2025年底，已挹注桃園市約21億元，今年起也將再投入3.45億元協助進行「東門溪5K+554~6K+270（桃鶯路至國道2號）護岸新建工程」，提高防洪標準，強化護岸結構。

除此之外，卓榮泰指出，政府將推動為期6年的「水及流域永續發展行動計畫」，要在過去投入「8年800億治水」及「前瞻基礎建設治水計畫」的基礎上，再強化流域治理與氣候調適能力。卓院長強調，面對極端氣候的挑戰，安全標準必須提高，他要求各項水利工程都必須達到「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」三大目標。

卓榮泰表示，「一條水管可以保護民生安全，一串珍珠可以維持臺灣供水秩序」，讓人民安心、產業安定是政府的責任，政府各部門各司其職，要用足夠的力量保護人民、保護產業及每一項重大工程，同時中央與地方也要共同合作，實現「均衡台灣」的理念，將企業、民生放在最優先位置，共同完成國家各項建設。

卓榮泰指出，經由19日立法院彈劾案的表決後，期盼朝野各界都能誠實面對今日國家發展所需之問題，共同捐棄各種成見，一致往前走，尤其外在挑戰及情勢依舊險峻，包括進行中的美國關稅談判，以及中東衝突帶來的經濟與民生的衝擊，還有中國軍機、軍艦不時的侵擾等。卓榮泰說：「我們分裂，就是敵人加倍；我們團結，我們就有力量」，中央地方之間的溝通不是問題，朝野之間也不應有問題，國家只有一個，期盼朝野政黨合作，共同守護臺灣。

針對在場桃園市政府溫代欣秘書長反映桃園航空城議題，卓榮泰表示，「桃園航空城計畫」目前依照原訂計畫與期程進行中，經過行政院公共工程委員會一再討論，希望在不延誤工程期程的原則下完成，並與地方做更好的溝通，也請桃園市政府扮演中央與地方溝通的橋梁，讓地方得到各方面的照顧，使工程順利進行。

另關於「新竹科學園區第二期擴建計畫」，卓榮泰表示，此計畫是擴大「桃竹苗大矽谷」的重要工程，承接台灣對全世界高科技產業的重任，中央與地方必須充分合作，讓工程順利展開。針對新竹縣楊文科縣長所提寶山第一水庫徵收補償條件問題，卓榮泰表示，當國家愈來愈發展，政府就有能力也有必要弭平過去所遺留下來的不公平，經濟部水利署已納入考量，未來將共同面對解決。

卓揆 珍珠 卓榮泰

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