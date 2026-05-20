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0-18歲每人每月5,000元 卓揆曝規劃細節、最快2027年上路

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰20日指出，行政院已研提「0-18歲全程支持計畫」，最快2027年起將提供0到18歲每人每月5,000元成長津貼。0歲至6歲階段，每月5,000元讓家長運用，搭配現有的托育及養育政策；6歲至18歲階段，則希望家長能將成長津貼的一半納入孩子的未來基金，至孩子成年時即可有36萬元的成長基金。

卓榮泰今日出席「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」隧道銜接段工程貫通典禮時表示，今日是賴總統上任兩周年的日子，稍早總統已對外發表執政兩周年談話，其中提到台灣高科技產業蓬勃發展，在世界得到重視與肯定。而一個國家經濟要穩固，不能單靠高科技產業，必須將數百萬家的中小微企業及其超過一千萬名的從業人員照顧得更好，讓中小微企業轉型升級，成為高科技產業的垂直供應鏈，與高科技產業同步發展，因此在總統的指示下，行政院已責成國家發展委員會、經濟部及勞動部共同研擬中小微企業轉型升級條例；此外，未來亦將提出一項規模1千億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，實現「均衡臺灣」的理念。

針對少子女化問題，卓榮泰表示，根據統計，2025年全國總生育率為0.69，下降速度超乎預期，少子女化已成為國家重大問題。對此，行政院已研提「0-18歲全程支持計畫」，並提出「台灣人口對策新戰略」，從生育、養育、教育3個階段全程提供照顧及支持，將以「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」為核心，從安心生養、強化托育、加碼教育、友善職場及居住減壓等5大面向、18項措施，逐一落實。

卓榮泰進一步表示，賴總統已宣布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」策略研議完成後，最快2027年起將提供0到18歲每人每月5,000元成長津貼。其中，0歲至6歲階段，每月5,000元讓家長運用，搭配現有的托育及養育政策，協助家長照顧下一代；6歲至18歲階段，則希望家長能將成長津貼的一半納入孩子的未來基金，至孩子成年時即可有36萬元的成長基金，可減輕學貸負擔或作為創業第一桶金。相關完整措施預計於下周正式向國人宣布。

卓榮泰 石門水庫 隧道

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