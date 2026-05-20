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無人機產業特別條例有譜？卓榮泰：國防部為主與經濟部共商

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（右）、經濟部長龔明鑫（左）下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（右）、經濟部長龔明鑫（左）下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影

立院三讀通過軍購特別預算為7,800億元，院版原本1.25兆元之中的商購跟委製被排除，在野黨建議後續提「無人機特別條例」補足。行政院長卓榮泰說，他請國防部為主，提出未來的需求。經濟部現在也有一個「無人機產業發展統籌型計畫」，比較商用為主。兩邊界面能不能劃開，值得再研討。

卓榮泰20日赴立法院會進行「軍購特別預算案」報告並備質詢。立委陳冠廷質詢問及，立院通過7,800億元軍購，院版原本的商購跟委製被排除後，行政院後續補救方式要怎麼做？

卓榮泰答詢表示，目前的狀況，將影響國內本土軍工業廠商產線的先期準備，也會影響我方跟國際合作機會，甚而影響國內民主供應鏈上，無人機產業的產業鏈形成。在決策、權威、指管決策；高效打擊各方面，乃至於防衛韌性，都有不足，最重要的是失去本土產業自主發展。

對此，卓榮泰說，將用另外一個特別條例、加上特別預算來應處，或用各種形式的追加預算，以及部分納入年度公務預算當中，政院正在跟國防部嚴密討論中。

至於在野黨建議可提「無人機特別條例」，國防部長顧立雄解釋，如果是做軍用，就涉及主管機關是國防部；倘若類似經濟部的統籌型計畫，就需要另立一個特別條例，涵蓋軍用裝備的部分，由經濟部來主導。這有法律層面要思考的問題。

卓榮泰表示，他請國防部為主，提出未來的需求。經濟部現在也有一個「無人機產業發展統籌型計畫」，比較商用為主。如果要進到軍規、軍用的部分，應該是國防部為主。兩邊界面能不能劃開，以及之後會不會有什麼影響，值得再研討。未來若有結論，將請立院朝野黨團做更多的討論跟協商。

經濟部長龔明鑫表示，經濟部主管產業界、法人界，會提供業界更大的製造、研發能量。但是軍用需求的部分，恐怕還是要由國防部來列出規格、編列採購金額，「不然變成我們採購給他們用，好像怪怪的」。他樂觀其成也非常的同意，經濟部可以扮演更多角色。

立委鍾佳濱質詢則問及，如果融合了政策優惠、匡列預算採購，來刺激創建無人載具的產業供應鏈，行政院支不支持？卓榮泰回應，如果從市場需求、技術研發等方向，甚至更多法規調整或鬆綁，來形成一個產業鏈的話，那是值得來做思考。

卓榮泰 無人機 國防部

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