無人機產業特別條例有譜？卓榮泰：國防部為主與經濟部共商

立院三讀通過軍購特別預算為7,800億元，院版原本1.25兆元之中的商購跟委製被排除，在野黨建議後續提「無人機特別條例」補足。行政院長卓榮泰說，他請國防部為主，提出未來的需求。經濟部現在也有一個「無人機產業發展統籌型計畫」，比較商用為主。兩邊界面能不能劃開，值得再研討。

卓榮泰20日赴立法院會進行「軍購特別預算案」報告並備質詢。立委陳冠廷質詢問及，立院通過7,800億元軍購，院版原本的商購跟委製被排除後，行政院後續補救方式要怎麼做？

卓榮泰答詢表示，目前的狀況，將影響國內本土軍工業廠商產線的先期準備，也會影響我方跟國際合作機會，甚而影響國內民主供應鏈上，無人機產業的產業鏈形成。在決策、權威、指管決策；高效打擊各方面，乃至於防衛韌性，都有不足，最重要的是失去本土產業自主發展。

對此，卓榮泰說，將用另外一個特別條例、加上特別預算來應處，或用各種形式的追加預算，以及部分納入年度公務預算當中，政院正在跟國防部嚴密討論中。

至於在野黨建議可提「無人機特別條例」，國防部長顧立雄解釋，如果是做軍用，就涉及主管機關是國防部；倘若類似經濟部的統籌型計畫，就需要另立一個特別條例，涵蓋軍用裝備的部分，由經濟部來主導。這有法律層面要思考的問題。

卓榮泰表示，他請國防部為主，提出未來的需求。經濟部現在也有一個「無人機產業發展統籌型計畫」，比較商用為主。如果要進到軍規、軍用的部分，應該是國防部為主。兩邊界面能不能劃開，以及之後會不會有什麼影響，值得再研討。未來若有結論，將請立院朝野黨團做更多的討論跟協商。

經濟部長龔明鑫表示，經濟部主管產業界、法人界，會提供業界更大的製造、研發能量。但是軍用需求的部分，恐怕還是要由國防部來列出規格、編列採購金額，「不然變成我們採購給他們用，好像怪怪的」。他樂觀其成也非常的同意，經濟部可以扮演更多角色。

立委鍾佳濱質詢則問及，如果融合了政策優惠、匡列預算採購，來刺激創建無人載具的產業供應鏈，行政院支不支持？卓榮泰回應，如果從市場需求、技術研發等方向，甚至更多法規調整或鬆綁，來形成一個產業鏈的話，那是值得來做思考。