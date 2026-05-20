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連15紅！4月外銷訂單金額874.5億美元 年增48.1%
經濟部統計處20日發布4月外銷訂單金額874.5億美元，創歷年同月新高、歷年單月第二高，年增48.1%，呈連續15個月正成長走勢。經濟部預估，在AI需求帶動下，5月接單有機會再衝900億美元。
經濟部統計處長黃偉傑表示，新興科技應用商機持續發酵，在各國積極投資AI基礎設施，將會挹注半導體及伺服器相關供應鏈訂單動能，有助於支撐我外銷訂單穩步成長。他預估，今年內月月接單有望超過800億美元。
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