連15紅！4月外銷訂單金額874.5億美元 年增48.1%

南韓科技巨擘三星電子勞資談判徹底破局，工會宣布因無法接受南韓國家勞資關係委員會的調解建議，自明（21）日起發動超過4.8萬名成員的「史上最大規模罷工」。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書直言，這場大罷工宛如「台灣的一面鏡子」，更給台灣政府與企業上了寶貴的一課。

2026-05-20 15:16