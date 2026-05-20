台電換Logo 曾文生坦言：其實董事長、總經理、副總們都會怕

台電換新Logo引發爭議，民進黨立委邱議瑩今日向台電董事長曾文生表示支持，因為舊Logo已經用很多年了，換新Logo不知道台電在怕什麼。曾文生表示，Logo的調整是因應經濟部改組，一些單位優化識別系統，他坦言對於台電識別系統的優化，董事長、總經理、副總們都會怕。

立法院經濟委會員20日審查台電及台糖115年度預算，台電由於累積虧損達3529億元，先前默默變更Logo時遭外界抨擊台電都已巨額虧損還有錢改Logo。邱議瑩質詢時認為，台電優化識別系統是合理的，公務機關可以推動美學進步，為何台電要等到在網路上引起廣泛討論才出來說明。

曾文生解釋，Logo調整的時間是2023年9月說起，成案時他是經濟部次長並代理董事長，當時經濟部所有單位因應改組，有些單位更名、識別系統優化，這是2023年9月就成案的事。

台電當時總經理王耀庭批示，這些Logo的調整不需要浪費多花公帑，可以先從印刷品先啟動，一直到2024年已經發包完成，他坦言改Logo這件事，總經理、董事長、副總們，都怕。

台糖當初也有設計新lLogo，由於花了116萬元，後來卻沒有使用，遭到立委葉元之質疑是否浪費錢。台糖董事長吳明昌表示，當初是希望品牌可以更加年輕有朝氣，但2023年設計出來後，還是決定延用舊Logo，因為員工及經銷商認為原來的Logo比較熟悉。