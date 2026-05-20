曾文生：龍科三期核心問題是電網 須完成7項輸電工程

傳台積電將進駐龍科三期，台電先前提及研議新建大潭10號機組、現有機組更新方案。台電董事長曾文生今天表示，龍科三期的核心問題為電網，須完成7項輸電工程方可供電；台電正持續盤整，後續洽詢桃園市府溝通盼獲得協助。

外傳台積電將在龍潭園區擴建計畫（龍科三期）設廠，預期帶動新增用電需求，台電總經理郭天合先前提到，台電目前已著手評估大潭電廠1至6號機的更新改建計畫，內部也正研議新建大潭10號機組。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，包括經濟部主管的台灣電力股份有限公司及台灣糖業股份有限公司預算案。國民黨立委呂玉玲關切台電是否會更新大潭電廠1至6號機，或規劃新建10號機組。

台電董事長曾文生表示，龍科三期的核心問題在於電網，台電會盡快確認可施作的工程項目，需施作約7個輸電線路工程才能供電。目前台電持續盤整並與國科會溝通，也正洽詢桃園市府溝通確認是否能獲得協助。

呂玉玲表示，希望大潭電廠1到6號機更新及新建10號機2項規劃能同步進行，且要超前部署，不要等到台積電申請要進駐才評估。

曾文生回應，上述計畫皆在內部評估階段，台電會做長期電源開發規劃，依時程需要提出。

竹科管理局預計5月將龍潭園區擴建計畫（龍科三期）投資計畫提報國科會審議，市場傳出台積電將建置埃米世代廠房。台積電先前簡單說明，不排除任何可能性，但未證實是否興建埃米廠。