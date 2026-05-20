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台美災防中心續簽MOU 深化AI預警與風險治理合作

中央社／ 台北20日電

國科會轄下國家災害防救科技中心與美國太平洋防災中心（PDC）續簽合作備忘錄（MOU），國科會表示，PDC的DisasterAWARE平台能提供近即時、AI強化的多災種災害資訊與智慧警示服務；將持續深化台美在防災科技、災害預警與風險治理領域的實質合作。

國科會今天發布新聞稿表示，長期推動防災科技研究與實務應用，並透過國際合作強化台灣面對氣候變遷、複合型災害與跨境風險的防災韌性。災防科技中心日前在美國夏威夷檀香山，與PDC正式續簽MOU，由災防科技中心主任陳宏宇與PDC執行長希爾霍代（Ray Shirkhodai）代表簽署。

國科會指出，PDC由美國夏威夷大學管理營運，長期運用災害風險科學、地理資訊與決策支援工具，協助全球提升早期預警與應變能力，其研發的DisasterAWARE平台，能提供近即時、AI強化的多災種災害資訊與智慧警示服務，是國際人道救援與應變決策的重要支援系統。

國科會表示，災防科技中心與PDC為長期關鍵合作夥伴，雙方自2008年建立正式合作關係後，歷經2014年及2021年續簽，今年已是第4度簽署合作文件。過去18年來，雙方在太平洋區域防災研究、國際防災培訓及災害管理技術交流等面向維持密切合作，成效斐然。

國科會指出，雙方將依據MOU，深化在複合型災害早期預警、風險與脆弱度評估、資訊科技與決策支援、國際防災能力建構等4大核心領域合作。

陳宏宇表示，此次合作聚焦「國際災害風險科技平台」與「台灣災害防救科技支援體系」的實質連結，面對日益嚴峻的極端天氣與人道救援需求，台灣需要持續強化跨國災害資訊交換能力，未來將透過MOU，將台灣優秀的監測經驗與國際夥伴分享。

希爾霍代指出，PDC與災防科技中心具有高度互補優勢，將持續結合PDC的全球複合型災害風險情報，以及台灣深厚的災害監測與應變實務經驗，共同推動更具實用性的亞太區域防災合作。

國科會表示，防災科技國際合作不僅是科研交流，更是面對全球災害風險共同責任。透過此MOU的延伸，雙方將從知識交流走向共同研發與實務應用，攜手提升亞太區域及國際社會面對複合型災害的整體韌性。

國科會 MOU 美國

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