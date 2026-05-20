台商赴美投資熱潮底下 安永點出跨國派遣風險新挑戰

隨著台商赴美投資熱度升高，企業跨國派遣與短期差旅需求同步增加，但美國對個人所得稅、海外帳戶申報及雇主扣繳等規範相當複雜，若未提前規劃，企業與員工都可能面臨補稅、罰款甚至雙重課稅風險。安永提醒，企業應提早建立跨國調派管理與稅務合規機制，避免因人員流動增加而衍生稅務風險。

安永20日舉辦「躍進美國 前瞻布局：跨國調派人力資本與稅務研討會」，聚焦外派、轉調與跨國差旅人員的實務重點，解析企業在美國個人所得稅、雇主申報義務及社會安全制度（Social Security）等法遵要求下，需留意的最新規定與申報實務。

安永指出，近年台商持續擴大美國布局，不論是外派、短期出差、專案支援或跨國轉調，人員往返美國情況明顯增加，但美國稅制對於「是否為美國稅務居民」、「停留天數」、「所得來源地」等都有明確規範，一旦判定錯誤，可能影響個人與企業稅務申報義務。

Ernst & Young LLP經理任靜洢表示，企業在美國跨境人力安排上，需特別留意四大重點，包括稅務身分認定、課稅範圍、海外帳戶申報，以及企業本身的申報責任。

她指出，美國個人所得稅採曆年制，通常須在隔年4月15日前完成申報。若是美國公民、持有綠卡，或符合「實質居留測試」，也就是三年累計在美停留天數超過183天者，將被認定為美國稅務居民，須就全球所得申報納稅；若屬非稅務居民，則僅需申報美國來源所得。

此外，美國聯邦所得稅採累進稅率，除了薪資外，住房、補貼、福利等也可能被列入應稅所得，且多數州另有州稅，部分地區甚至還有地方稅，須依實際工作地與居住地判定。婚姻狀況與家庭安排，也可能影響申報方式與扣除額適用。

在海外帳戶申報部分，若海外金融帳戶總價值超過1萬美元，須透過FinCEN表格辦理電子申報，若未依規定申報，恐面臨高額罰則。

企業端也有不少潛在風險。任靜洢表示，即使員工薪資由境外公司發放，若員工在美國工作，美國公司或雇主仍可能需要辦理薪資扣繳與申報，也就是俗稱的「Shadow payroll（影子薪資）」制度。若短期商務差旅安排不當，也可能產生美國個人所得稅申報義務，甚至衍生「常設機構」風險。

她提醒，美國個人所得稅採納稅人自行舉證原則，建議完整保存薪資、差旅與工作紀錄至少三年，以降低未來查核爭議。

針對台灣企業常見的海外派駐問題，安永聯合會計師事務所薪資委外服務執業會計師溫珮絃指出，派駐架構不同，將直接影響薪資所得的課稅歸屬，也容易產生雙重課稅問題。

她舉例，若員工派駐至海外分公司或辦事處，且長期在當地提供勞務，即使部分薪資由台灣發放，原則上仍可能不屬於台灣來源所得，可免於在台課稅；但若派駐至海外子公司，在台支付的薪資通常仍會被認定為台灣來源所得，母公司必須依法扣繳申報，雙重課稅風險也會明顯提高。

溫珮絃建議，企業應提早檢視派駐架構、薪資支付方式、勞務提供地，以及租稅協定適用情況，透過完整的跨國稅務規劃，降低重複課稅與法遵風險，同時兼顧人才國際調派彈性。