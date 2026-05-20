三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

南韓科技巨擘三星電子勞資談判徹底破局，工會宣布因無法接受南韓國家勞資關係委員會的調解建議，自明（21）日起發動超過4.8萬名成員的「史上最大規模罷工」。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書直言，這場大罷工宛如「台灣的一面鏡子」，更給台灣政府與企業上了寶貴的一課。

「我們常說不平則鳴！這場大罷工為什麼發生在三星，為什麼不是海力士？」謝金河指出，這波罷工的主因卡在「沒有比較就沒有傷害」的超殘酷現實。由於HBM景氣大好，競爭對手SK海力士年初宣布「取消獎金上限」，改以營業利益的10%作為獎金池，換算下來，今年每位海力士員工預估可拿到約7億韓元，也就時大約1500萬台幣左右的獎金。

反觀三星，雖然第一季繳出亮眼成績單，營收達133.9兆韓元、淨利47兆韓元（約311億美元），甚至超越台積電；其中記憶體部門（DS）貢獻了81.7兆韓元營收，以及53.7兆韓元的營業利益，表現一點也不輸海力士。然而，三星現行制度卻規定，部門超額利潤上限為20%、個人獎金上限僅年薪的50%，使得三星DS部門員工今年領到的獎金「可能只有海力士的三分之一」，在記憶體大旺的風口上，員工當然集體炸鍋，要求比照海力士辦理。

謝金河進一步分析，三星之所以沒辦法像海力士那樣大方發錢，是因為三星是個龐大集團，除了記憶體獨旺之外，其他部門包括手機、顯示器、家電都成了「拖油瓶」。像是手機部門第一季僅獲利2.8兆韓元、顯示器小賺4000億韓元，家電只有2000億韓元獲利。

謝金河指出，南韓自1992年起深耕中國市場，過去三星手機在中國市占率曾高達20%以上，「如今連1%都不到」。不僅如此，三星電視更是節節敗退，在中國市占率剩下3.62%、冰箱剩0.41%、洗衣機剩下0.38%，至於中國本土品牌像是海信、小米、TCL等囊括94.1%，外國品牌三星、Sony，飛利浦加起來只剩下3%，三星家電去年在中國狂虧2000億韓元，已決定退出市場。

謝金河表示，連三星集團資源這麼雄厚的大財團在中國都不能立足，台灣居然還有很多政治人物鼓吹企業二次西進，「這是自不量力」。他認為，三星這次的罷工也突顯企業內部結構與分配的失衡，「這場戲碼也給台灣的政府、企業上了寶貴的一課」。