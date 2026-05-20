回應賴總統520演說 林伯豐：盼重經濟引外資、務實修補兩岸關係

三三會20日舉行5月例會，針對賴清德總統發表執政兩周年談話，理事長林伯豐表示，希望賴總統就職演說能對台灣經濟有幫助，並更加重視經濟議題、強化引進外資，特別是像輝達這樣的企業，這樣對於台灣國際經濟形象、以及經濟發展都有幫助。

賴總統演說提出將推出規模千億元計畫，加速中小微企業與傳統產業升級轉型，並透過科技產業帶動傳產發展，「讓國家的發展，進一步落實到百工百業」。對於該政策是否事先與工商界進行溝通？林伯豐受訪表示，總統面對工商企業界「較多表達，較少溝通」，工商界判能與政府多多溝通，對台灣經濟會更有幫助。

對總統在演說中拋出0到18歲成長津貼，林伯豐認為，台灣人口正在減少、生育率在降低，提供獎勵金，對於台灣整體人口有幫助，是正確的方向。

林伯豐表示，川習會後，政府對於兩岸溝通交流應持更開放思想，對整個企業與經濟環境是有幫助的；特別是希望海基、海協會能正式互訪交流。

林伯豐致詞表示，台灣經濟屬外貿導向，只有全球化對經濟發展最有利，台灣應重視美國、日本市場，更不能忽略中國大陸市場。川習會後，美國與中國關係和緩，政府更應務實修補兩岸關係。

三三會並提出建議五項建議：首先，應恢復海基會與海協會互動。其次，恢復及增加兩岸直航航點及航班。第三，鬆綁赴中國大陸旅遊禁團令，也歡迎中國企業及台辦系統訪台。第四，支持產業、學術及青年互訪，增加兩岸交流活動。第五，鼓勵工商團體、產業公協會、智庫等民間團體持續與大陸進行交流互動互訪。