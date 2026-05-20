川習會後美中關係和緩 林伯豐五建言籲政府修補兩岸關係

三三會今（20）日舉行5月例會，理事長林伯豐致詞時表示，台灣經濟屬於外貿導向，唯有全球化最有利於經濟發展，台灣除了重視美國、日本市場外，「更不能忽略大陸市場」。他認為，美中關係於「川習會」後趨於和緩之際，政府更應務實修補兩岸關係。

林伯豐提出五項建議，包括「恢復海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會正式互動」、「恢復及增加兩岸直航航點及航班」、「鬆綁赴大陸旅遊禁團令並歡迎陸方企業及台辦系統訪台」、「支持產業、學術與青年互訪交流」，以及「鼓勵工商團體、產業公協會與智庫等民間單位持續與大陸交流互動互訪」。他認為，唯有持續深化交流，才能有助兩岸經貿與台灣整體經濟發展。

林伯豐表示，三三會4月20日至24日前往日本神奈川、東京等地，參訪次世代通訊相關產業，走訪NEC、NTT、Toshiba、日本國立研究開發法人情報通信研究機構（NICT）、Itochu Corporation及SoftBank等企業與機構，深入了解日本在Beyond 5G、AI、智慧城市及網路基礎建設等領域的發展。

他說，日本企業與研究機構具備深厚技術研發能力，且重視技術整合、實際應用與長期布局，值得台灣借鏡。台灣應加強與日本產官學界合作與跨域整合，建立長期研發測試場域，並參考日本在人才培育與技術落地的模式，加速推動6G、智慧城市及AI通訊應用發展。

此外，林伯豐也提到，三三會5月12日至17日前往大陸山東省青島、濟南等地參訪，拜會Hisense、Haier、台玻青島公司、Uni-President Enterprises Corporation及濟南大自然新材料公司等企業。他表示，中國大陸在智慧製造、科技創新、文創產業及綠色永續等領域發展迅速，企業積極推動數位化與品牌國際化，值得台商借鏡。

談及兩岸關係時，林伯豐表示，台灣經濟高度仰賴對外貿易，除了重視美國、日本市場外，也不能忽略中國大陸市場，「川習會後，美國與大陸關係和緩，（台灣）政府更應務實修補兩岸關係」。