總統賴清德就職二周年談話 國安人士分析四大國政主軸

賴清德總統20日發表就職二周年談話，國安人士分析，賴總統談話主軸清楚，論述兩岸、經濟、人口到國防，層層展開，最後收束到民主台灣的國家定位，試圖在國內政治分歧與國際局勢變動中，重新定錨執政路線，也揭示四大國政戰略擘劃。

國安人士指出，第一項宣示，是兩岸維持現狀。總統明確指出，台灣的未來不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架，必須由2,300萬人民共同決定。

在兩岸政策上將「維持台海和平穩定，阻止外力改變台海現狀」定位為台灣的國家戰略目標。他重申，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴原則下，與中國展開健康有序交流。

國安人士表示，川習會後，美中互動牽動台海局勢，總統選擇在兩週年談話中再次清楚表態，等於向國內外同步釋出訊號：台灣不挑釁、不冒進，但也不會在壓力下自我矮化。

總統所說「和平不能只靠善意，更不能建立在讓步或幻想」，也點出台灣面對兩岸關係的現實判斷：台灣珍惜和平，但不能把和平寄託在對方善意；台灣追求穩定，但不能以犧牲主權與民主生活方式作為代價。

第二項宣示，是經濟必須全民有感。總統在談話中首度公開宣示，將提出千億元規模中小微傳統產業加速升級轉型計畫，意指執政團隊的經濟政策並不只關注高科技產業，更要回應基層勞動者、中小企業、傳統產業與服務業的轉型焦慮。

國安人士提到，總統今天的談話更強調成長成果如何轉化為人民生活的實際感受，以及整體社會如何共享成果的轉型升級工程，千億元轉型計畫瞄準的是中小企業面臨人力、資金、技術與AI應用等轉型困局，由政府投入資源進行重點補強。

第三項宣示，是人口政策進入新的戰略階段。面對少子女化挑戰，總統宣布將提出完整的「台灣人口對策新戰略」，其中一項對策是發放0至18歲成長津貼，每人每月5,000元，並從婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育住宅等面向提供協助。

國安人士說，總統將「敢婚、敢生、敢養、敢於追求幸福」作為政策目標，未來人口政策必須把職涯、家庭分工、企業責任、公共托育、住宅支持與職場友善整合起來，讓養兒育女不再是家庭孤軍奮戰，而是由國家與社會共同承擔。

第四項宣示，是國防特別預算的亡羊補牢。總統對國防特別條例在立法院未能完整通過，表達明確立場。政府將另提特別條例，並透過追加預算、提高年度預算等方式，進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化、永續化的國防戰力。

國安人士指出，總統所說「台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家」，是身為三軍統帥為國家安全定錨。和平不是等待而來，而是必須以實力、意志與準備來支撐。國防投資也不只是軍事支出，而是台灣能否守住民主生活方式、維持區域穩定的必要基礎。

國安人士認為，賴總統就職二周年談話拉出高度，是一場面向未來30年的國家路線宣示。兩岸維持現狀，說明台灣不接受外力決定前途；經濟全民有感，要求成長成果必須轉化為人民共享；人口政策新戰略，回應台灣最深層的世代危機；國防特別預算亡羊補牢，則是補強和平所需的實力基礎。