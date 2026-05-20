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賴政府推千億助傳產轉型 三三會林伯豐籲：先與企業界充分溝通

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
三三會理事長林伯豐指出，企業界希望能與總統府建立更多實質交流，才能進一步凝聚有利台灣經濟發展的共識。圖／本報資料照片
三三會理事長林伯豐指出，企業界希望能與總統府建立更多實質交流，才能進一步凝聚有利台灣經濟發展的共識。圖／本報資料照片

三三會今（20）日舉行5月例會，適逢賴清德就職滿兩周年。理事長林伯豐會前接受媒體採訪時，針對政府經濟政策、生育補助、兩岸交流及外資來台等議題發表看法，呼籲政府加強與工商界溝通，並恢復兩岸正式交流機制，以利台灣整體經濟發展。

賴清德今日發表執政兩周年談話時表示，政府將推出1000億元計畫，加速中小微企業與傳統產業升級轉型，並透過科技產業帶動傳產發展，「讓國家的發展，進一步落實到百工百業」。

對於1000億元計畫是否能發揮成效，林伯豐未正面評論，僅表示總統事前並未與傳統產業業者溝通，「賴總統的經濟政策，跟工商企業界是『只有表達，很少有溝通』啊」，他說，企業界希望能與總統府建立更多實質交流，才能進一步凝聚有利台灣經濟發展的共識，才能夠真正對台灣經濟有幫助。

談及兩岸關係時，林伯豐指出，兩岸溝通交流「應該思想再開放一點，再進一步，這對企業經營及整體經濟環境都有幫助」。他並呼籲，海基會和海協會應恢復正式互訪與交流，「是很重要的」。

對於賴清德提出提高生育補助、補貼至18歲的政策方向，林伯豐則持正面態度。他表示，台灣面臨人口減少與生育率下降問題，因此提供獎勵金與補助，「對台灣整體人口是有幫助的，是正確方向」。

在產業政策領域，賴清德指出，面對人工智慧（AI）與高效能運算快速發展帶來的龐大用電需求，政府將以科學證據、法定程序及社會溝通為基礎，務實評估各項能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續能夠並行。

林伯豐說，期待政府持續重視台灣經濟發展與對外招商。他指出，若能吸引如輝達等國際大型企業來台投資，將有助提升台灣國際經濟形象，並進一步帶動整體經濟成長。

當媒體詢問美國總統川普近期的「反台獨」言論，是否可能影響外資信心？對此，林伯豐表示，「台灣本來就是中華民國，一個中國本來就是中華民國，我們自己有這樣的認知才是正確方向」。

林伯豐 生育補助 賴清德

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