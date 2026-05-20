森崴下市恐影響離岸二期？ 台電：得標廠商為富崴

森崴能源即將下市，其子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫，立委關注是否影響計畫進度。台電董事長曾文生今天強調，得標廠商是富崴不是森崴，森崴財務異常是由富崴或其他因素影響須釐清。

森崴能源先前說明今年第1季每股虧6.73元、淨值為負1億8223萬元，證交所公告森崴能源自6月23日起終止上市。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，包括經濟部主管的台灣電力股份有限公司及台灣糖業股份有限公司預算案。國民黨立委鄭正鈐質詢時關切，富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫的相關進度。

鄭正鈐表示，富崴能源是台電在彰化離岸風電二期的承包廠商，過去響應綠能國家隊，為第一個擔任離岸風電計畫的統包商，目前森崴即將下市，台電該如何因應。

曾文生強調，台電離岸風場的得標廠商是富崴不是森崴，誰造成森崴財務出現異常，是富崴造成還是其他因素，須被釐清，並表示不能代替上市公司回答問題。

曾文生強調，現在與富崴的後續工作如何進行，是對台電而言最重要的工作。

鄭正鈐詢問，經濟部對於廠商可能產生的工程延期或追加款項部分的態度及如何因應。經濟部長龔明鑫表示，台電與富崴之間有合約，若雙方對合約有不同解釋或不可抗力因素，將由公共工程委員會協調處理。經濟部希望兩造遵循公共工程委員會協處狀況進行，希望工程能順利完成，目前最困難的基樁部分已完工，後續僅剩風機安裝。