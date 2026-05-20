快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

森崴下市恐影響離岸二期？ 台電：得標廠商為富崴

中央社／ 台北20日電

森崴能源即將下市，其子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫，立委關注是否影響計畫進度。台電董事長曾文生今天強調，得標廠商是富崴不是森崴，森崴財務異常是由富崴或其他因素影響須釐清。

森崴能源先前說明今年第1季每股虧6.73元、淨值為負1億8223萬元，證交所公告森崴能源自6月23日起終止上市。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，包括經濟部主管的台灣電力股份有限公司及台灣糖業股份有限公司預算案。國民黨立委鄭正鈐質詢時關切，富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫的相關進度。

鄭正鈐表示，富崴能源是台電在彰化離岸風電二期的承包廠商，過去響應綠能國家隊，為第一個擔任離岸風電計畫的統包商，目前森崴即將下市，台電該如何因應。

曾文生強調，台電離岸風場的得標廠商是富崴不是森崴，誰造成森崴財務出現異常，是富崴造成還是其他因素，須被釐清，並表示不能代替上市公司回答問題。

曾文生強調，現在與富崴的後續工作如何進行，是對台電而言最重要的工作。

鄭正鈐詢問，經濟部對於廠商可能產生的工程延期或追加款項部分的態度及如何因應。經濟部長龔明鑫表示，台電與富崴之間有合約，若雙方對合約有不同解釋或不可抗力因素，將由公共工程委員會協調處理。經濟部希望兩造遵循公共工程委員會協處狀況進行，希望工程能順利完成，目前最困難的基樁部分已完工，後續僅剩風機安裝。

台電 鄭正鈐 離岸風電

延伸閱讀

台壽養生村 明年第1季開幕

影／天然氣價格波動營運成本上升 龔明鑫：要求台電開源節流

中東戰爭每月天然氣成本增130億元 台電董座：電價無法完全反映

10月電價要漲了嗎？龔明鑫：有兩大原則，將為中油台電向政院爭取補貼

相關新聞

賴政府推千億助傳產轉型 三三會林伯豐籲：先與企業界充分溝通

三三會今（20）日舉行5月例會，適逢賴清德就職滿兩周年。理事長林伯豐會前接受媒體採訪時，針對政府經濟政策、生育補助、兩岸交流及外資來台等議題發表看法，呼籲政府加強與工商界溝通，並恢復兩岸正式交流機制，以利台灣整體經濟發展。

賴清德宣布1000億元支持中小微企業 經長：總統要加碼 經濟部會落實

總統賴清德今日發表執政2周年談話，表示將提出1000億元加速中小微企業及傳統產業的升級轉型計畫。經濟部長龔明鑫表示，中小微企業振興方案去年今年都超過100億元，明年也會超過100億元，總統要加碼支持中小微企業，這是比較好的政策方向，經濟部會落實此項政策。

10月電價要漲了嗎？龔明鑫：有兩大原則，將為中油台電向政院爭取補貼

立法院經濟委員會今日審查台電115年度預算，相較於114年稅前淨利739億元，115年財務狀況再度變差，稅前虧損280億元，由於美伊戰爭開打後，能源成本大增，立委質詢台電10月電價是否會調漲？經濟部長龔明鑫提示有兩大原則：穩定物價、台電不能倒，會向行政院反映台電跟中油為穩定物價而增加的財務負擔，爭取補貼。

影／天然氣價格波動營運成本上升 龔明鑫：要求台電開源節流

經濟部長龔明鑫上午在立法院受訪表示，核安為重中之重，針對台灣電力公司核三廠室內乾貯採購案爭議，已支持台電採取法律行動，維護公司聲譽。該案遭廠商提出四大質疑並指控護航違規引發關注，台電已強烈否認並指控不實。

回應賴總統520演說 林伯豐：盼重經濟引外資、務實修補兩岸關係

三三會20日舉行5月例會，針對賴清德總統發表執政兩周年談話，理事長林伯豐表示，希望賴總統就職演說能對台灣經濟有幫助，並更加重視經濟議題、強化引進外資，特別是像輝達這樣的企業，這樣對於台灣國際經濟形象、以及經濟發展都有幫助。

川習會後美中關係和緩 林伯豐五建言籲政府修補兩岸關係

三三會今（20）日舉行5月例會，理事長林伯豐致詞時表示，台灣經濟屬於外貿導向，唯有全球化最有利於經濟發展，台灣除了重視美國、日本市場外，「更不能忽略大陸市場」。他認為，美中關係於「川習會」後趨於和緩之際，政府更應務實修補兩岸關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。