賴清德宣布1000億元支持中小微企業 經長：總統要加碼 經濟部會落實

總統賴清德今日發表執政2周年談話，表示將提出1000億元加速中小微企業及傳統產業的升級轉型計畫。經濟部長龔明鑫表示，中小微企業振興方案去年今年都超過100億元，明年也會超過100億元，總統要加碼支持中小微企業，這是比較好的政策方向，經濟部會落實此項政策。

龔明鑫20日赴立法院經濟委員會報告台電及台糖115年度預算並備詢，中場休息時受訪回應賴清德的加速中小微企業及傳統產業升級計畫，經濟部將落實賴清德的政策。不過，針對1000億元計畫規畫，經濟部尚無法說明內容。

龔明鑫表示，行政院長卓榮泰上任後，振興中小微企業本來就是經濟部及行政院的重要政策，中小微企業的多元振興方案會繼續推動，去年、今年已連續兩年挹注100億元以上的預算用於振興中小微企業，預期明年預算也會超過100億元。

龔明鑫說，總統應該是看到高科技產業發展的很好，稅收增加，可以增加對中小微企業的支持，讓百工百業都受惠於經濟成長的果實，這是比較好的政策方向，經濟部會落實賴總統政策。

龔明鑫強調，卓榮泰上任後就增加對中小微企業的支持，現在總統加碼，「預算的部分等於是倍增再倍增」，現在行政院也在規畫將對中小微企業的支持方案法治化，制定中小微企業升級轉型的條例，經濟部正在研擬中。