快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德宣布1000億元支持中小微企業 經長：總統要加碼 經濟部會落實

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
總統賴清德提出1000億元中小微企業及傳產轉型升級計畫，經長龔明鑫表示已連續2年支持中小微企業超過100億元，加碼支持方案會落實。記者陳儷方／攝影
總統賴清德提出1000億元中小微企業及傳產轉型升級計畫，經長龔明鑫表示已連續2年支持中小微企業超過100億元，加碼支持方案會落實。記者陳儷方／攝影

總統賴清德今日發表執政2周年談話，表示將提出1000億元加速中小微企業及傳統產業的升級轉型計畫。經濟部龔明鑫表示，中小微企業振興方案去年今年都超過100億元，明年也會超過100億元，總統要加碼支持中小微企業，這是比較好的政策方向，經濟部會落實此項政策。

龔明鑫20日赴立法院經濟委員會報告台電及台糖115年度預算並備詢，中場休息時受訪回應賴清德的加速中小微企業及傳統產業升級計畫，經濟部將落實賴清德的政策。不過，針對1000億元計畫規畫，經濟部尚無法說明內容。

龔明鑫表示，行政院長卓榮泰上任後，振興中小微企業本來就是經濟部及行政院的重要政策，中小微企業的多元振興方案會繼續推動，去年、今年已連續兩年挹注100億元以上的預算用於振興中小微企業，預期明年預算也會超過100億元。

龔明鑫說，總統應該是看到高科技產業發展的很好，稅收增加，可以增加對中小微企業的支持，讓百工百業都受惠於經濟成長的果實，這是比較好的政策方向，經濟部會落實賴總統政策。

龔明鑫強調，卓榮泰上任後就增加對中小微企業的支持，現在總統加碼，「預算的部分等於是倍增再倍增」，現在行政院也在規畫將對中小微企業的支持方案法治化，制定中小微企業升級轉型的條例，經濟部正在研擬中。

經濟部 賴清德 龔明鑫

延伸閱讀

賴總統推八年期千億「產業振興計畫」 生態系促高科技帶動中小企業

加速中小微企業及傳統產業升級轉型 賴總統：將提千億計畫

總統：將提千億元計畫 加速中小微企業傳統產業轉型

賴總統520演講端牛肉 振興小企業、送成長津貼

相關新聞

賴政府推千億助傳產轉型 三三會林伯豐籲：先與企業界充分溝通

三三會今（20）日舉行5月例會，適逢賴清德就職滿兩周年。理事長林伯豐會前接受媒體採訪時，針對政府經濟政策、生育補助、兩岸交流及外資來台等議題發表看法，呼籲政府加強與工商界溝通，並恢復兩岸正式交流機制，以利台灣整體經濟發展。

賴清德宣布1000億元支持中小微企業 經長：總統要加碼 經濟部會落實

總統賴清德今日發表執政2周年談話，表示將提出1000億元加速中小微企業及傳統產業的升級轉型計畫。經濟部長龔明鑫表示，中小微企業振興方案去年今年都超過100億元，明年也會超過100億元，總統要加碼支持中小微企業，這是比較好的政策方向，經濟部會落實此項政策。

10月電價要漲了嗎？龔明鑫：有兩大原則，將為中油台電向政院爭取補貼

立法院經濟委員會今日審查台電115年度預算，相較於114年稅前淨利739億元，115年財務狀況再度變差，稅前虧損280億元，由於美伊戰爭開打後，能源成本大增，立委質詢台電10月電價是否會調漲？經濟部長龔明鑫提示有兩大原則：穩定物價、台電不能倒，會向行政院反映台電跟中油為穩定物價而增加的財務負擔，爭取補貼。

影／天然氣價格波動營運成本上升 龔明鑫：要求台電開源節流

經濟部長龔明鑫上午在立法院受訪表示，核安為重中之重，針對台灣電力公司核三廠室內乾貯採購案爭議，已支持台電採取法律行動，維護公司聲譽。該案遭廠商提出四大質疑並指控護航違規引發關注，台電已強烈否認並指控不實。

回應賴總統520演說 林伯豐：盼重經濟引外資、務實修補兩岸關係

三三會20日舉行5月例會，針對賴清德總統發表執政兩周年談話，理事長林伯豐表示，希望賴總統就職演說能對台灣經濟有幫助，並更加重視經濟議題、強化引進外資，特別是像輝達這樣的企業，這樣對於台灣國際經濟形象、以及經濟發展都有幫助。

川習會後美中關係和緩 林伯豐五建言籲政府修補兩岸關係

三三會今（20）日舉行5月例會，理事長林伯豐致詞時表示，台灣經濟屬於外貿導向，唯有全球化最有利於經濟發展，台灣除了重視美國、日本市場外，「更不能忽略大陸市場」。他認為，美中關係於「川習會」後趨於和緩之際，政府更應務實修補兩岸關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。