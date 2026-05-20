快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

穩定供電、減碳轉型 賴總統：務實評估各種能源選項

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統20日於總統府發表就職兩周年談話。在氣候與能源轉型上，賴總統說，台灣要穩定供電，也要減碳轉型。面對經濟發展，及AI與高效能運算帶來的用電需求，政府會務實評估各種能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續可以並行不悖。轉型不會一夕完成，但方向不能遲疑。

賴總統致詞表示，過去兩年，台灣走過的每一步都不容易。世界局勢快速變動，威權擴張、戰爭衝突、產業面臨供應鏈重組、氣候變遷、能源轉型、以及人工智慧浪潮，都在不斷考驗國家的競爭力與韌性。

賴總統提到，國內朝野因為國家方向不同，國會出現前所未有的僵局，致使國家的人事、預算、法案都無法順利推行。因此，台灣面對的，不只是單一挑戰，而是國家能否在變局中站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗。

他說，過去兩年，面對全球經濟變局，政府積極改善投資環境，落實產業創新與升級轉型，並推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的國家經濟戰略。半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊，都已經是台灣在全球供應鏈中不可取代的關鍵力量。

他強調，台灣不只是製造基地，更要成為創新基地；台灣不只是供應鏈的一環，更要成為民主科技陣營可信賴的核心夥伴。這個方向已經陸續看到成果，去年全年經濟成長率為8.68%，消費者物價指數CPI 1.6%，吉尼係數維持平穩，就業情況15年來最好，人均GDP已經超越日韓。

賴總統指出，台灣今年第一季的經濟成長率百分之13.69，39年來單季最高，推估今年全年經濟成長率超過百分之7，總值高達32兆元，已經是世界重要的經濟體。這個好成績是全民共同努力的成果，也是勇敢自信地擁抱世界，拒絕依賴單一市場的結果。

在氣候與能源轉型上，賴總統說，政府會務實前進。台灣要穩定供電，也要減碳轉型；要支持產業發展，也要承擔世代責任。

他表示，面對經濟發展，及AI與高效能運算帶來的用電需求，政府會以科學證據，法定程序，與社會溝通作為基礎，務實評估各種能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續可以並行不悖。轉型不會一夕完成，但方向不能遲疑；改革不會沒有壓力，但責任一定要扛起。

他也說，政府會繼續推動社會韌性。從防災、救災、資安、交通、能源、金融、糧食、醫療，到社區互助與民防訓練，每一個環節都是國家安全的一部分。現代國家安全，不只在軍營，也在醫院、學校、銀行、工廠、港口、電網、網路與每一個社區。當社會每一個角落都更有準備，台灣就更有力量。

減碳 競爭力 賴清德

延伸閱讀

520執政二周年賴總統談話全文曝光！提千億元計畫促產業轉型

賴總統520演講端牛肉 振興小企業、送成長津貼

加速中小微企業及傳統產業升級轉型 賴總統：將提千億計畫

賴總統推八年期千億「產業振興計畫」 生態系促高科技帶動中小企業

相關新聞

賴政府推千億助傳產轉型 三三會林伯豐籲：先與企業界充分溝通

三三會今（20）日舉行5月例會，適逢賴清德就職滿兩周年。理事長林伯豐會前接受媒體採訪時，針對政府經濟政策、生育補助、兩岸交流及外資來台等議題發表看法，呼籲政府加強與工商界溝通，並恢復兩岸正式交流機制，以利台灣整體經濟發展。

賴清德宣布1000億元支持中小微企業 經長：總統要加碼 經濟部會落實

總統賴清德今日發表執政2周年談話，表示將提出1000億元加速中小微企業及傳統產業的升級轉型計畫。經濟部長龔明鑫表示，中小微企業振興方案去年今年都超過100億元，明年也會超過100億元，總統要加碼支持中小微企業，這是比較好的政策方向，經濟部會落實此項政策。

10月電價要漲了嗎？龔明鑫：有兩大原則，將為中油台電向政院爭取補貼

立法院經濟委員會今日審查台電115年度預算，相較於114年稅前淨利739億元，115年財務狀況再度變差，稅前虧損280億元，由於美伊戰爭開打後，能源成本大增，立委質詢台電10月電價是否會調漲？經濟部長龔明鑫提示有兩大原則：穩定物價、台電不能倒，會向行政院反映台電跟中油為穩定物價而增加的財務負擔，爭取補貼。

影／天然氣價格波動營運成本上升 龔明鑫：要求台電開源節流

經濟部長龔明鑫上午在立法院受訪表示，核安為重中之重，針對台灣電力公司核三廠室內乾貯採購案爭議，已支持台電採取法律行動，維護公司聲譽。該案遭廠商提出四大質疑並指控護航違規引發關注，台電已強烈否認並指控不實。

回應賴總統520演說 林伯豐：盼重經濟引外資、務實修補兩岸關係

三三會20日舉行5月例會，針對賴清德總統發表執政兩周年談話，理事長林伯豐表示，希望賴總統就職演說能對台灣經濟有幫助，並更加重視經濟議題、強化引進外資，特別是像輝達這樣的企業，這樣對於台灣國際經濟形象、以及經濟發展都有幫助。

川習會後美中關係和緩 林伯豐五建言籲政府修補兩岸關係

三三會今（20）日舉行5月例會，理事長林伯豐致詞時表示，台灣經濟屬於外貿導向，唯有全球化最有利於經濟發展，台灣除了重視美國、日本市場外，「更不能忽略大陸市場」。他認為，美中關係於「川習會」後趨於和緩之際，政府更應務實修補兩岸關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。