穩定供電、減碳轉型 賴總統：務實評估各種能源選項

賴清德總統20日於總統府發表就職兩周年談話。在氣候與能源轉型上，賴總統說，台灣要穩定供電，也要減碳轉型。面對經濟發展，及AI與高效能運算帶來的用電需求，政府會務實評估各種能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續可以並行不悖。轉型不會一夕完成，但方向不能遲疑。

賴總統致詞表示，過去兩年，台灣走過的每一步都不容易。世界局勢快速變動，威權擴張、戰爭衝突、產業面臨供應鏈重組、氣候變遷、能源轉型、以及人工智慧浪潮，都在不斷考驗國家的競爭力與韌性。

賴總統提到，國內朝野因為國家方向不同，國會出現前所未有的僵局，致使國家的人事、預算、法案都無法順利推行。因此，台灣面對的，不只是單一挑戰，而是國家能否在變局中站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗。

他說，過去兩年，面對全球經濟變局，政府積極改善投資環境，落實產業創新與升級轉型，並推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的國家經濟戰略。半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊，都已經是台灣在全球供應鏈中不可取代的關鍵力量。

他強調，台灣不只是製造基地，更要成為創新基地；台灣不只是供應鏈的一環，更要成為民主科技陣營可信賴的核心夥伴。這個方向已經陸續看到成果，去年全年經濟成長率為8.68%，消費者物價指數CPI 1.6%，吉尼係數維持平穩，就業情況15年來最好，人均GDP已經超越日韓。

賴總統指出，台灣今年第一季的經濟成長率百分之13.69，39年來單季最高，推估今年全年經濟成長率超過百分之7，總值高達32兆元，已經是世界重要的經濟體。這個好成績是全民共同努力的成果，也是勇敢自信地擁抱世界，拒絕依賴單一市場的結果。

在氣候與能源轉型上，賴總統說，政府會務實前進。台灣要穩定供電，也要減碳轉型；要支持產業發展，也要承擔世代責任。

他表示，面對經濟發展，及AI與高效能運算帶來的用電需求，政府會以科學證據，法定程序，與社會溝通作為基礎，務實評估各種能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續可以並行不悖。轉型不會一夕完成，但方向不能遲疑；改革不會沒有壓力，但責任一定要扛起。

他也說，政府會繼續推動社會韌性。從防災、救災、資安、交通、能源、金融、糧食、醫療，到社區互助與民防訓練，每一個環節都是國家安全的一部分。現代國家安全，不只在軍營，也在醫院、學校、銀行、工廠、港口、電網、網路與每一個社區。當社會每一個角落都更有準備，台灣就更有力量。