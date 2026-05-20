全球藥物韌性高峰會登場 經濟部布局數位製造

面對全球醫藥供應鏈重整與產業環境變化，臺灣生技產業也迎來強化國際鏈結與提升產業韌性的契機。在經濟部產業技術司支持下，工研院19日舉辦「全球藥物韌性高峰會」，邀集前美國食品藥物管理局（FDA）局長Stephen M. Hahn、英國製程創新中心（CPI）、以及衛福部食藥署、健保署、中華民國學名藥協會、保盛藥業等國內外重要產官學研代表，共同探討全球藥物韌性發展趨勢與臺灣在全球醫藥價值鏈中的發展機會。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，近年受疫情、地緣政治與全球缺藥事件影響，各國皆加速強化關鍵藥品自主製造與供應鏈韌性。為提升我國關鍵藥品供應穩定，政府今年推動「國家藥物韌性整備計畫」，聚焦高風險與高依賴進口藥品之製造能力建構。經濟部技術司亦持續透過科專資源，整合法人科專研發，推動數位製造、智慧製程及先進藥物開發等關鍵技術，協助產業提升製造品質與供應穩定性，加速國際法規接軌，進一步強化臺灣製藥產業韌性與國際競爭力。

工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅表示，隨著全球高齡化與慢性疾病治療需求持續提升，全球藥品市場亦穩定成長。根據IQVIA研究，全球藥品支出預計於2029年達2.4兆美元。另方面，全球醫藥供應鏈也正快速朝區域重組與跨國合作發展，未來供應鏈競爭不再只是單一製造能力，而是涵蓋法規、製程、品質及國際合作體系的整體整合能力。她指出，本次高峰會希望透過國際專家交流與產業對話，協助臺灣掌握全球供應鏈重組趨勢，並深化與國際藥廠及供應鏈體系的合作鏈結。工研院近年也持續推動跨國合作與產業串聯，協助國內業者導入國際製造規範、建立先進製程能力，並透過 CDMO 合作及示範專案，加速與國際市場接軌，逐步拓展臺灣在全球必要藥物供應鏈中的合作機會。

全球藥物韌性高峰會以製造與法規為核心，聚焦「藥物製造與法規韌性」、「先進製造」及「醫療體系與病人可近性」等議題。前美國食品藥物管理局（FDA）局長Stephen M. Hahn指出，全球藥品供應鏈正由「效率導向」轉向「韌性優先」，各國也積極強化本土製造、法規調適與供應鏈布局，以提升藥品供應穩定性與應變能力。衛福部食藥署組長遲蘭慧則分享，臺灣正透過GMP法規採認與國際接軌機制，強化藥品供應鏈管理與藥物韌性整備能力。中華民國學名藥協會理事長陳誼芬表示，學名藥產業可透過數位轉型與數位化品質設計（Quality by Digital Design；QbDD），提升製造效率、品質穩定性與國際競爭力。

下午場則聚焦先進製造與醫療體系韌性。英國製程創新中心（CPI）策略長Arun Harish分享英國推動藥物先進製造與國際合作經驗；衛福部中央健康保險署副署長顏家瑞與臺灣大學主任秘書沈麗娟，則分別從支付制度、醫院採購與病人安全角度，探討如何提升藥品調度效率與供應穩定性；保盛藥業總經理劉念華則以委託開發暨製造服務（CDMO）實務經驗，說明高品質製造、供應穩定與市場快速應變的重要策略。

此次高峰會也進一步深化臺灣與國際藥物製造、法規及供應鏈體系的交流與合作。面對全球高階藥物製造與供應鏈重組趨勢，臺灣未來將持續透過國際法規接軌、數位製造導入及CDMO合作等方向，深化與國際藥廠及供應鏈體系鏈結，加速拓展高階藥物製造與國際市場布局，強化臺灣在全球關鍵藥物供應鏈中的合作角色與韌性能力。