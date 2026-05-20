《詹文男X邱求慧》 中小企業如何跨出AI轉型的第一步？

當全球都在談AI革命，真正的挑戰，往往不是技術，而是誰能真正用得起AI。在《大師543》節目中，數位轉型學院院長詹文男，特別邀請經濟部產業發展署署長邱求慧深入對談，說明政府如何協助中小企業與傳統產業跨越AI落差，讓AI不再只是科技大廠的專利，而是百工百業都能運用的新工具。

邱求慧坦言，這一波AI浪潮，確實讓台灣享受到巨大的經濟紅利，尤其半導體、IC設計與AI供應鏈受惠最深。然而，大企業因為資金、人才與技術充足，AI導入速度遠遠超前；反觀中小企業與傳統產業，卻普遍面臨/知道AI很重要，但不知道怎麼開始的困境。

詹文男指出，這正是當前台灣最大的「AI落差」問題。未來真正的風險，不是企業有沒有AI，而是「有AI的企業，會把沒有AI的企業甩得愈來愈遠」。

為了解決這個問題，經濟部正式啟動「產業競爭力輔導團」，號召工研院、資策會與20多個法人機構，共同組成超過1000位AI顧問團隊，直接深入企業現場，協助中小企業診斷AI導入需求。

這個計畫不只是提供建議，更搭配完整的補助機制：10萬元內AI導入費用，政府全額補助；12萬元人才培訓補助，協助企業培養AI使用人才；最高500萬元深度AI轉型補助，協助企業進一步升級。

邱求慧表示，政府目標是在兩年內，協助14,000家企業完成AI導入。這不只是科技政策，更是一場產業競爭力保衛戰。

談到AI人才荒，邱求慧提出一個非常務實的觀點：傳統產業不一定要自己培養頂尖AI工程師，而是要培養懂得使用AI的人。

他指出，真正重要的是Domain Know-how（領域知識）與AI工具的結合。企業內部員工最了解流程與痛點，因此更應該學會如何利用AI改善工作，而非一味追求高階AI開發人才。

至於AI系統開發，則可透過外部資源、資服業者、顧問公司與法人機構協助完成。這種「內部懂應用、外部做開發」的模式，將成為未來中小企業導入AI的重要方向。

節目中也分享多個令人驚艷的案例。例如李長榮化工，便由第二代成立AI新創公司昂鋐科創，專門提供化工業AI解決方案，不只服務自家公司，更進一步協助整個產業升級。這種「傳產＋AI新創」模式，也被視為台灣未來值得推廣的新方向。

更有趣的是，就連醬油產業也開始用AI控制發酵溫度與濕度，把老師傅的經驗數位化；甚至連宮廟都開始導入AI。

詹文男分享，北港武德宮也透過AI進行人流統計、火災警示、防竊監控、AI解籤，甚至用AI撰寫新聞稿。這也再次證明AI不是只有高科技業才能使用，而是任何產業都能導入的新工具。

除了企業導入，經濟部也積極推動「iPAS AI應用規劃師」人才認證制度，希望建立AI能力的客觀標準。

邱求慧透露，去年推出後反應超乎預期，目前已有超過2.1萬人報考，甚至出現考場額滿情況。政府也因此將報名費減半，希望鼓勵更多人投入AI學習。

目前已有超過3000家企業認同iPAS證照，部分企業甚至將其作為加薪、升遷與優先錄用的重要依據。

節目最後，一位全職媽媽「Vicky」的案例，成為最令人印象深刻的故事。她在照顧家庭之餘學習AI、考取iPAS證照，並運用AI提升內容創作效率，進一步成立超過1000人的AI共學社群。

詹文男指出，AI真正的價值，不只是提升效率，而是讓每一個人，都有機會重新定義自己的能力與未來。從產業政策、企業轉型，到個人學習與職涯改變，這場對談傳遞出一個重要訊息：AI不只是科技革命，更是一場全民競爭力革命。完整專訪內容，請收看《大師543》。https://youtu.be/5VyArnTsntU