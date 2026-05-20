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賴總統推八年期千億「產業振興計畫」 生態系促高科技帶動中小企業

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統20日於總統府發表就職兩周年談話。他表示，將提出一項規模1千億元規模的「中小微傳統產業加速振興計畫」，執行預估約八年期，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，政府用法制、經費、預算、政策，方向上是一個生態系去推動。

賴總統表示，他上任後，積極擴大社會投資，持續推動加薪、減稅、住宅支持、長照升級、托育減負、教育投資；並推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小微企業、傳統產業與服務業導入數位工具、減碳技術與國際市場資源，讓轉型不是少數產業的特權，而是全民經濟的升級。

賴總統說，他將提出一項規模1千億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活，落實到所有年輕世代的機會，也落實到廣大的勞工、農漁民，長者，以及弱勢者的照顧。

賴總統於媒體聯訪時補充說明，對於中小微傳統產業的支持，是他上任之後施政重點。目前台灣中小微企業大概170萬家，提供了台灣逾80%就業機會。經過這幾年來，台灣有許多傳統產業已經走出他們的路，成為隱形冠軍，有國際競爭力。

根據中央銀行報告，2024年台灣的經濟成長率是5.6%，但傳統產業貢獻2.7%。賴總統指出，也就是說，廣大的中小微傳統產業，有許多問題需要政府協助，但是傳統產業對台灣經濟發展也非常有貢獻。

賴總統表示，他上任之初就提出中小微企業多元振興方案，一年大概編超過100億，協助數位轉型、淨零轉型，協助他們擁有淨零轉型的科技，也提供廣大國際市場讓他們去擴充生意。

後續為了加速並加大力道，他額外再提了1,000億元規模的計畫，用來協助中小微產業升級轉型，預估大概是八年期，千億元規模「中小微傳統產業加速振興計畫」，希望各行各業、擁有80%工作機會的中小微企業，都能夠得到政府支持。

賴總統也說，新AI十大建設之中有三個目標：三大基礎建設、三大關鍵技術，要發展成三大目標，其中一個目標，就是到2040年前，幫助至少100萬家的中小微企業可以智慧化。這是用新AI十大建設來幫助中小微企業，或是中小微企業多元振興方案這個支持計畫。

他提到，卓揆昨報告，目前台灣有幫助中小微企業的《中小企業發展條例》。為了強化效能，將轉型為《中小企業升級轉型發展條例》。給予升級轉型，產業才有競爭力，其中非常重要的是，不單只給中小企業幫助，未來可能是一個工業區、或一個產業聚落來給予幫助。

賴總統表示，過去台灣社會在產業發展的歷史當中，是用農業支持工業，工業再回過頭來帶動農業發展；現在也一樣，過去是工業（也就是傳統產業）支持科技產業，現在科技產業發展有成，要回過頭來帶動傳統產業，概念就是一個生態系。

賴總統指出，台積電是國際級大公司，正在推動其原物料、設備，協力廠商都在台灣。台灣有很多高科技產業在國際上舉足輕重。高科技產業有很多協力廠商，包含半導體、資通訊、電子零組件、機械產業都有，政府要協助他們扎得更深、更廣。

他說，此舉讓台灣的中小微企業在高科技產業發展的時候，能夠被帶動，因此受惠。而不是高科技產業發展高科技產業，然後中小微企業就自己孤軍奮鬥。政府用法制、經費、預算、政策，方向上是一個生態系去推動，讓百工百業都可以發展，讓170萬家、1,000多萬的勞工安居樂業。

賴清德 總統府

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