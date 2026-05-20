10月電價要漲了嗎？龔明鑫：有兩大原則，將為中油台電向政院爭取補貼

立法院經濟委員會今日審查台電115年度預算，相較於114年稅前淨利739億元，115年財務狀況再度變差，稅前虧損280億元，由於美伊戰爭開打後，能源成本大增，立委質詢台電10月電價是否會調漲？經濟部長龔明鑫提示有兩大原則：穩定物價、台電不能倒，會向行政院反映台電跟中油為穩定物價而增加的財務負擔，爭取補貼。

美伊戰爭開打後，國際油價、天然氣價格均大漲，中油凍漲油價、民生用戶的天然氣價格，但電業用戶的天然氣價格4月及5月都有反映成本而大幅調漲。

台電董事長曾文生表示，115年度預算中編列天然氣價格每立方公尺約15元，目前天然氣價格每單位已超過19元，若天然氣價格持續高檔直到年底，則全年虧損會超過虧損預算數280億元，不過，目前情勢正在和緩中，現在才5月，還有半年時間，因此尚未完全認定虧損擴大的情形必然會發生，台電的目標是努力讓實際虧損不要大於原編列的280億元預算。

至於10月電價調漲的壓力，曾文生表示，屆時就能確定天然氣的狀況，再向電價審議委員會報告。

根據台電財務，至114年底累積虧損3529億元，是否會再向行政院爭取補助？龔明鑫表示，主計總處要看今年稅收的狀況決定，要尊重行政院的決定，但經濟部會表達經濟部的需要，至於爭取補貼額度？龔明鑫說，國際情勢現在還不是很明朗、確定，金額還無法預估，因為戰爭不知何時會結束，金額不同。

龔明鑫同時表示，中油及台電兩家的撥補，都會向行政院爭取，因為這兩家國營事業的確是為了穩定物價、照顧民生而吸收價差，讓台灣的物價相對其他國家穩定很多，1973、1979年兩次石油危機物價大漲，但現在國內物價仍是相對平穩。