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能源價格推升通膨預期 央行：6月公布CPI預測

中央社／ 台北20日電

國際油價受中東情勢影響，續呈高檔震盪。央行副總裁嚴宗大今天在立法院答詢時表示，的確有看到能源價格推升通膨預期的情形，若未來國際原油價格上漲，自然會影響消費者物價指數（CPI）預測上修的可能性，6月會公布數據。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會、各公股行庫進行「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」專題報告。

國民黨立委顏寬恒質詢時關注，美國聯邦準備理事會（Fed）主席將由華許（Kevin Warsh）接任，但因CPI推升，使市場原先預期的降息機會越來越小，另行政院主計總處公布4月CPI年增率為1.74%，雖然沒有突破2%，然而月增幅顯著，倘若中東戰事導致能源價格維持高檔，是否擔憂國內出現通膨預期心理。

嚴宗大說明，目前從資料來看，的確有看到國際上因國際油價受限，導致對於通膨預期調升，而央行3月已將今年CPI上修至1.8%，前提是布蘭特原油全年平均價格維持在每桶85美元，倘若未來國際原油價格上漲，自然會影響到CPI上修的可能性，預計今年6月將公布最新數據。

嚴宗大提及，油價平穩機制的確有助於緩解CPI上漲的壓力，若油價持續上漲，還是會有效果存在。

至於央行是否會考慮「逆向升息」的可能性，嚴宗大僅說，央行貨幣政策考慮很多面向，今年6月中旬會說明國內外經濟問題、通膨預測等評估。

央行 通膨 顏寬恒

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