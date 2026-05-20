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影／天然氣價格波動營運成本上升 龔明鑫：要求台電開源節流
經濟部長龔明鑫上午在立法院受訪表示，核安為重中之重，針對台灣電力公司核三廠室內乾貯採購案爭議，已支持台電採取法律行動，維護公司聲譽。該案遭廠商提出四大質疑並指控護航違規引發關注，台電已強烈否認並指控不實。
經濟部長龔明鑫上午出席立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣電力股份有限公司、台灣糖業股份有限公司。針對受國際天然氣價格波動影響，台電營運成本上升，4至5月電業用氣成本增加約130億元，是否轉虧為盈仍具挑戰，龔明鑫表示經濟部將適時向行政院反映並要求台電持續開源節流。此外針對台電識別系統設計費用爭議，龔明鑫強調尊重台電依程序辦理。
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