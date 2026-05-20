台電商標優化挨轟 曾文生：內部高層對調整都怕、比較保守

中東戰爭持續，中油兩波氣價調漲，致台電5月起天然氣每個月成本將增加130億元，外界關切如此下去，9月電價是否有上漲壓力。經濟部長龔明鑫20日表示，確實是一項挑戰，經濟部會適時地向行政院反映，同時也會責成台電盡量開源節流，度過難關。

2026-05-20 10:59