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台電商標優化挨轟 曾文生：內部高層對調整都怕、比較保守
台灣電力公司委託設計師聶永真團隊進行識別系統優化引發爭議，立法院經濟委員會上午審查經濟部相關預算時成為質詢焦點。
民進黨立委邱議瑩質疑，台電商標多年未變，適度優化屬合理作法，不解台電為何態度保守。台電董事長曾文生坦言，內部高層對商標調整「都怕、比較保守」，並說明該案早於2023年因經濟部改組啟動，原則上希望不額外浪費公帑，先從印刷品等軟性識別更新開始，直到2024年完成發包後，才進一步討論新設計方案。
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