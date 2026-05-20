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中東戰爭每月天然氣成本增130億元 台電董座：電價無法完全反映
中東戰爭持續，中油兩波氣價調漲，致台電5月起天然氣每個月成本將增加130億元，外界關切如此下去，9月電價是否有上漲壓力。經濟部長龔明鑫20日表示，確實是一項挑戰，經濟部會適時地向行政院反映，同時也會責成台電盡量開源節流，度過難關。
因中東戰事開打，推升國際能源價格。中油在3月31日宣布發電用天然氣價格漲幅高達41.58%，創史上單月最大漲幅。中油於4月底再宣布，調漲發電用天然氣價9.34%，已連續第二個月上漲。加上4月電價凍漲，台電今年財務也不妙。
立法院經濟委員會20日審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台電、台糖，邀請龔明鑫出席並備詢答。
民進黨立邱志偉質詢，若中東戰爭持續到9月，台電現在天然氣成本每月新增130億元，9月電價審議很快就到了，照此下去，電價可能要漲0.6%以上；若電價不漲，則可能衝擊台電財務，台電虧損就難以執行基礎建設、電網韌性投資，「台電不能倒」，他也認為應以「國安問題」看待，並詢問經濟部如何評估？
龔明鑫表示，台電不能倒，台電必須穩定供電並照顧民生，屆時會把所有資訊讓電價費率審議委員會了解，同時也會讓行政院了解。龔明鑫先前受訪也表示，經濟部會適時地向行政院反映，同時也會責成台電盡量開源節流，渡過難關。
台電董事長曾文生表示，如果以台電天然氣成本每月增130億元，電價是無法完全反映。他表示，中油在兩波反映氣價之後也會做一些調整，之後稍有回檔，但長期狀況還要再觀察，9月距今尚有一段時間可以觀察，主要看中油進口價格。
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