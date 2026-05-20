穩定幣助力台商收款 結合 AI Agent 更將形塑自動化經濟

綜觀國際市場，美國通過聯邦等級穩定幣專法《天才法案》（GENIUS Act），《清晰法案》（Clarity Act）也在近日通過美國參議院銀行委員會；歐盟的《加密資產市場監管法案》（MiCA）、新加坡的《支付服務法》以及日本的《資金決濟法》（Payment Services Act）也都相對成熟，台灣在穩定幣與數位資產的策略與企圖心，對未來的金融格局將產生關鍵性影響，產官學界高度矚目。

ChatGPT的問世讓 AI 廣泛進入一般民眾的生活，許多人也好奇，穩定幣是否也會成為區塊鏈產業的「ChatGPT 時刻」，讓普羅大眾都能擁抱數位資產與去中心化技術呢？在5月14日2026台灣網路治理論壇（TWIGF）的一場工作坊中，立委葛如鈞認為，穩定幣更像是SIM卡時刻，或是席捲全球的經典手機Nokia 3310時刻，他表示：「日常生活中不可能沒有手機門號，穩定幣也是一樣，它讓金融世界確認了這個工具的必要性，穩定幣終將像空氣一樣，自然而然的存在。」

目前，穩定幣仍以美元穩定幣為首，占全球穩定幣發行總量價值的九成以上，又以Tether發行的泰達幣（USDT）與美國上市公司 Circle 發行的USDC市占最高。葛如鈞提醒，這代表數位資產的世界中，正悄然形成一個沒有國界的美元霸權，台灣不可不慎。

「在實體世界，各國用軍事力量維護貨幣主權；在數位世界，書同文、車同軌，計價都用美元，有人想劃國界，但還有更多人還沒意識到要劃。」從貨幣主權的角度，葛如鈞點出台灣面臨的更深層威脅。

台灣專法還未上路，新台幣穩定幣尚處於研究與準備階段。葛如鈞強調，台灣面對的已不是「要不要接受穩定幣」的問題，而是「要不要發行新台幣穩定幣」的選擇。如果台灣沒有錨定新台幣價值的本幣穩定幣，未來當全球股票代幣化，會不會連台積電的股價都變成是美元穩定幣計價？若是如此，台灣恐將面對失去貨幣主權最後防線的高度風險。

與立委葛如鈞同台的XREX集團執行長黃耀文則從業界實戰視角切入。他指出，穩定幣目前最強烈的需求，來自拉丁美洲、非洲、印度等新興市場，台灣半導體、電子與資通產業出口遍布全球，自然也會與這些市場交手，台商的跨境收款能力，是穩定幣極佳的發揮之處。

新興市場長期面臨本國貨幣貶值、外匯管制嚴格，甚至無法開立美元帳戶的困境。許多台灣出口商出貨到新興市場時，常因對方無法支付美元而面臨收款困難。黃耀文指出，即使新興市場可以持有美元現鈔，但現鈔不安全且難跨境流通。美元穩定幣的出現，等於提供了「數位化的紙鈔」，兼具數位流通的便利性與區塊鏈防偽的可信度，再加上合規保障，有望解決跨境支付的既有痛點。

XREX集團新加坡子公司於2024年5月取得新加坡金融管理局 (MAS) 大型支付機構 (MPI) 執照，專為新興市場提供法幣與穩定幣多幣別企業帳戶，提供中小型企業合規跨境收付的選項。

「合規的穩定幣支付，這些金流才能留下交易紀錄，進而建立信用模型，讓供應鏈金融真正延伸到新興市場去。」黃耀文強調，穩定幣不僅可以升級台商的收款能力，更可以為長期被排除在傳統金融體系之外，深受美元稀缺所苦的新興市場，打開一扇通往金融自主的大門。

在這場題目為「穩定幣不只是區塊鏈的 ChatGPT 時刻，還將成為 AI Agent 的原生貨幣？打造負責任的金融未來」的工作坊，由理律法律事務所合夥律師曾更瑩主持，邀請產官學界專家一同深度剖析穩定幣應用落地、穩定幣與AI結合，以及創新與合規平衡三大關鍵議題。

東吳大學助理教授蔡佩玲指出，穩定幣的底層秩序與現行銀行體系，都是以美元為核心，穩定幣廠商大量購入美債，使美國與穩定幣之間形成互相依存的關係。美國必須讓穩定幣發行商的發展快速且健全，否則美債可能崩盤。她認為，只要美國政府持續推動，穩定幣就會慢慢進到我們的生活中，而台灣的法律框架最終仍將跟隨美國的監管方向。

在進入學界前，蔡佩玲曾任檢察官、行政院洗錢防制辦公室前執行秘書的蔡佩玲，在進入學界前曾是富邦金控副總，負責洗錢防制還有知名防詐鷹眼計劃，透過AI科技提升詐騙辨識。

蔡佩玲將全球穩定幣需求歸納為四種情境：戰爭動盪、政局不穩、外匯障礙與支付便利性。她坦言，台灣目前真正有感的只有「外匯需求」一項，而她認為，穩定幣短期內進入台灣日常生活的速度，可能不會像 ChatGPT 那樣快速，「但世界越亂、政局越不穩定，穩定幣的需求就會越大。」

美國最大虛擬資產交易所 Coinbase 執行長布萊恩·阿姆斯壯（Brian Armstrong）今年多次強調，穩定幣因為24X7、快速且易於跨境整合的特性，將成為AI代理人（AI Agent）收付款的原生貨幣。

黃耀文舉例，新加坡政府之前以新加坡穩定幣 XSGD，發送有用途條件的類消費券，例如：教育券、旅遊補貼等等。這示範了穩定幣作為「可程式化的錢」，可透過智能合約設定使用場景與期限，兼具貨幣的同質性與政策工具的精準性。他也指出，當 AI 代理人經濟興起，代理人之間需要自動化支付、設定消費限制與條件觸發，穩定幣原生的可程式化特性，使其成為最自然的選擇，「等到 Agent 經濟真正興起，我認為極有可能，AI Agent 用得最多的就是穩定幣。」

在立法院積極推動虛擬資產服務法與 AI 基本法的葛如鈞委員，從立法者角度進一步提出 代理人身分（Agent Identity） 概念，未來每一個 AI 代理人都需要一組可識別、可追溯的身分，而這組身分很可能就是其區塊鏈錢包的公鑰，同時作為 email 地址、轉帳地址與行為信用紀錄的載體。

「有好的行為紀錄的 Agent，才能幫你搶到周杰倫的演唱會票；沒有紀錄的免洗 Agent，就會被平台擋在門外。」他坦言，AI 基本法對於「背後沒有真人的純 AI 部署」這一情境目前仍有迴避，是下一階段立法必須正視的缺口。

蔡佩玲則指出了台灣數位身分認證的缺位。她表示，台灣對數位身分證的排斥，恐成數位金融發展的結構性障礙。「沒有身分認證，你無法在網路世界做金融，也無法確認這筆錢的操作是真人還是 AI，甚至是一個已經過世的人留下的數位意識。法規與制度都要趕快到位，才能搶得話語權。」

XREX集團執行長黃耀文表示，穩定幣不僅強化台商收款能力，更為長期被排除在傳統金融體系之外的市場，打開一扇通往金融自主的大門。圖／XREX集團提供

立委葛如鈞認為，穩定幣現在的發展，更像是進入「SIM 卡時刻」，成為生活中的關鍵基礎設施。圖／XREX集團提供