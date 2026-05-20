520執政二周年賴總統談話全文曝光！提千億元計畫促產業轉型

賴清德總統20日於總統府舉行「總統直選30年 勇敢追求未來」就職兩周年談話。他表示，國防特別預算條例未完整通過院版，將另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式補足。他也將提出一項規模1千億元計畫，加速中小微企業及傳統產業升級轉型，讓科技產業帶動傳統產業發展。

賴總統談話全文如下：

今天，是我就任中華民國總統滿兩周年的日子；非常感謝國人給我為國承擔、為民服務的機會。兩年前的今天，我在總統府宣誓，向全體國人承諾：我必定遵守憲法、盡忠職務、增進人民福利、保衛國家，不負國民付託。兩年來，這份誓言沒有一天離開我的心中；這份責任，也沒有一刻因為挑戰艱難而有所逃避。

今年，對台灣而言，也是一個非常重要的歷史時刻。1996年，30年前，上千萬的台灣人民無懼中國的飛彈威脅，勇敢走進投票所，以超過七成六的投票率，完成第一次總統直選，讓中華民國台灣成為一個全面民主化，主權在民的嶄新國家。

這三十年，台灣人民用一張張選票，寫下自己的民主史；台灣社會用一次次和平政權移轉，證明民主成熟而不可逆；縱使挑戰再大，台灣依然堅定、自信、有尊嚴地走自己的路，邁向世界，勇敢追求未來。

過去兩年，台灣走過的每一步都不容易。世界局勢快速變動，威權擴張、戰爭衝突、產業面臨供應鏈重組、氣候變遷、能源轉型、以及人工智慧浪潮，都在不斷考驗國家的競爭力與韌性。

同時，國內朝野因為國家方向不同，國會出現前所未有的僵局，致使國家的人事、預算、法案都無法順利推行。因此，台灣面對的，不只是單一挑戰，而是國家能否在變局中站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗。

但我要向國人報告：台灣沒有因此退縮，台灣正在前進。

過去兩年，我們堅持三件事：

第一，守護民主自由的生活方式。

民主是台灣最重要的名字；民主不是天上掉下來的禮物，而是一代又一代人犧牲奉獻，勇敢爭取來的。30年前，人民選擇用民主決定國家的方向；今天，我們更要用民主的力量決定台灣未來的高度。

台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架。台灣的未來，必須由兩千三百萬人民共同決定。

我深知，民主社會一定會有不同意見，朝野之間也一定會有競爭。但政黨可以競爭，國家不能分裂；立場可以不同，守護台灣不能有所不同，面對外部威脅，我們都應該團結守住共同的底線，堅定站在國家利益這一邊。

第二，維持台海和平穩定的現狀。

維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為；歷史告訴我們：和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上，和平要靠團結厚植國力、靠清楚的國家意志，也靠與國際民主夥伴的緊密合作，才能以實力取得真正和平。

總統直選三十年來，台灣人民一次又一次用選票向世界證明：我們珍惜和平，但不會放棄自由；我們願意對話，但不會接受矮化；我們追求穩定，但不會犧牲主權與民主生活方式。這是台灣的底線，也是台灣面對世界最清楚的立場。

因此，這兩年來，政府持續推動國防改革，強化不對稱戰力，提升全民防衛韌性，建立更完整的國土安全網絡。國防改革不只是武器更新，更包括人力、訓練、後勤、制度與社會支持的全面強化。

我們增加國防投資，因為警覺威脅更甚以往，不是為了挑釁，而是為了避免戰爭；我們強化自我防衛，不是為了升高衝突，而是為了保護人民；我們與理念相近國家合作，不是為了對抗任何人，而是為了維護台海與印太和平穩定。

針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。

「台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家」，這不僅僅是我對台灣人民的承諾，也是台灣應該要向國際社會展現的決心。

前陣子，我登上首艘國造的海鯤軍艦，看到的不只是一艘潛艦，而是無數工程人員、國軍弟兄姊妹日夜無休、承受壓力所完成的國防自主成果。海鯤軍艦承載的，是台灣不向壓力低頭的勇氣，也是我們用自己的雙手，為下一代打造安全家園的決心。

我要向國軍弟兄姊妹表達最高敬意。無論是在海上、空中、山區、外島，還是在每一個看不見的崗位，你們守護的不只是邊境與領空，更是兩千三百萬人民安心生活的日常。國家的安全，來自你們的專業、紀律與犧牲奉獻。身為三軍統帥，我會繼續做國軍最堅定的後盾，讓國軍有更好的裝備、更好的訓練、更好的照顧，也讓軍人受到社會應有的尊敬。

第三，發展經濟，打造更有韌性、更有競爭力、更能照顧人民的台灣。

繁榮，是人民最深切的期待。過去兩年，我們面對全球經濟變局，積極改善投資環境，落實產業創新與升級轉型，並推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的國家經濟戰略。半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊，都已經是台灣在全球供應鏈中不可取代的關鍵力量。

台灣不只是製造基地，更要成為創新基地；台灣不只是供應鏈的一環，更要成為民主科技陣營可信賴的核心夥伴。

現在，這個方向已經陸續看到成果，去年我們全年經濟成長率為百分之8.68，消費者物價指數CPI百分之 1.6，吉尼係數維持平穩，就業情況15年來最好，人均GDP已經超越日韓！

台灣今年第一季的經濟成長率百分之13.69，39年來單季最高，推估今年全年經濟成長率超過百分之7，總值高達32兆元，已經是世界重要的經濟體。這個好成績是全民共同努力的成果！也是我們勇敢自信地擁抱世界，拒絕依賴單一市場的結果。

多年來，我始終沒有忘記在社會各崗位、各角落辛苦工作的身影，我深刻了解，亮眼的產業成績不能只停留在報表上；國家的經濟成長，也不是讓少數人站得更高，必須讓人民有感，讓更多人站得更穩。

因此，我上任後，積極擴大社會投資，持續推動加薪、減稅、住宅支持、長照升級、托育減負、教育投資；並推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小微企業、傳統產業與服務業導入數位工具、減碳技術與國際市場資源，讓轉型不是少數產業的特權，而是全民經濟的升級。

我將提出一項規模1千億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活，落實到所有年輕世代的機會，也落實到廣大的勞工、農漁民，長者，以及弱勢者的照顧。

勇敢追求未來，也代表我們要勇敢面對人口結構、醫療照護與社會安全的新挑戰。在健康台灣的路上，政府會持續投資健康，改善醫療環境，強化醫療人力，落實三班護病比，推動智慧醫療與分級照護，讓醫療不只是治病，更是守護每一個人從出生、成長、工作到老年的完整支持系統。健保永續與醫療韌性，也是國家韌性的一環；照顧人民健康，就是守護國家未來。

在面對少子女化的挑戰上，政府近日將提出台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5,000元，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。

在氣候與能源轉型上，我們也會務實前進。台灣要穩定供電，也要減碳轉型；要支持產業發展，也要承擔世代責任。面對經濟發展，及人工智慧與高效能運算帶來的用電需求，政府會以科學證據，法定程序，與社會溝通作為基礎，務實評估各種能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續可以並行不悖。轉型不會一夕完成，但方向不能遲疑；改革不會沒有壓力，但責任一定要扛起。

同時，政府會繼續推動社會韌性。從防災、救災、資安、交通、能源、金融、糧食、醫療，到社區互助與民防訓練，每一個環節都是國家安全的一部分。現代國家的安全，不只在軍營，也在醫院、學校、銀行、工廠、港口、電網、網路與每一個社區。當社會每一個角落都更有準備，台灣就更有力量。

我要特別對年輕朋友說：三十年前，上一代台灣人民用勇氣打開民主的大門；三十年後，希望你們用創意、專業和行動，打開台灣下一個世代的未來。作為總統，我會支持你們，繼續投資教育、科技、文化、運動與國際交流，讓年輕人不必離開台灣才看見世界，也讓世界因為台灣年輕人的創造力而看見台灣。你們的勇氣，就是台灣繼續前進的動力。

在此，我也要恭喜，台灣作家楊双子撰寫、金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》， 榮獲國際布克獎，這是他們繼美國圖書獎之後，再次奪得國際文壇大獎。這代表台灣的年輕人已經擁有實力在世界的舞台發光發熱。

我也要對所有辛苦工作的國人說：政府知道你們的壓力，也知道改革的成果必須更快、更實際地落實到每個家庭。我承諾政府會一步一步把基礎打穩，把制度補強，把資源用在最需要的地方，打造台灣成為安居樂業的好所在。

未來，我會以更謙卑的態度傾聽人民，以更堅定的意志推動改革，以更穩健的步伐守護國家。我要帶領執政團隊，繼續把國家安全顧好，把經濟體質顧好，把人民生活顧好，把台灣在世界上的位置顧好，讓台灣無可取代。

最後，我要用一段話與全體國人共勉：

台灣的力量，不在於人口多寡，而在於人民的自由意志；不在於聲量高低，而在於價值清楚；不在於國土大小，而在於我們始終沒有放棄自己的方向。

台灣是一個良善的國家，是願意承擔責任、值得世界信任的夥伴；台灣也是在民主航道上，引領世界前進的燈塔。

讓我們團結一致，守護民主，追求和平，創造繁榮。讓我們以總統直選三十年的民主自信，勇敢追求未來；用這一代人的努力，為下一代留下更安全、更自由、更公平、更有希望的台灣。