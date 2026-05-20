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台電換Logo、核三室內乾貯採購案爭議 經長龔明鑫：尊重並支持

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫對於台電新Logo及對合泰採取法律行動表示支持。記者陳儷方／攝影
經濟部長龔明鑫對於台電新Logo及對合泰採取法律行動表示支持。記者陳儷方／攝影

核三廠室內乾貯採購案出現爭議，投標失利的合泰公司對台電提出四大質疑，並指控台電護航違規廠商，罔顧全民核安。台電強力回擊為不實指控，並認為已嚴重影響台電聲譽，經濟部長龔明鑫今日表示，核安是重中之重，絕對不能有任何鬆懈，尊重並支持台電採取法律行動。

立法院經濟委員會20日審查台電及台糖預算，經濟部長龔明鑫、台電董事長曾文生、台糖董事長吳明昌等人均出席報告。龔明鑫會前受訪，回應核三廠室內乾貯採購案、台電Logo、台電發電成本大增及財務問題。

受到美伊戰爭影響，國際天然氣價居高不下，中油雖然凍漲民生氣價，但電業用戶的天然氣價格4月及5月均調漲，自5月起成本增加130億元，營運壓力增加，今年是否轉盈為虧？行政院是否會撥補？

龔明鑫表示，確實是一項挑戰，經濟部會適時地向行政院反映，同時也會責成台電盡量開源節流，渡過難關。

至於台電新Logo花了96萬元重新設計一事，龔明鑫表示，經濟部也是尊重，因為這本來就是他們的權責，也有經過招標的程序。

台電 龔明鑫 核三

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