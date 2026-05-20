勞動部「移工留才久用方案」 泰籍移工搖身企業幹部

勞動部「移工留才久用方案」奏效；來自泰國的平佳隆（譯名），從19歲隻身來台累積專業技術經驗，得不受工作年限，目前已成公司幹部，持續留台發展。

35歲的平佳隆19歲時隻身來台，在台南仁德葉信工業擔任機台作業員。剛開始語言不通，工作與生活都充滿挑戰，但他不退縮，下班自學中文，從閱讀書籍到透過網路學習，一步步提升聽說讀寫能力。

憑藉認真積極工作態度與持續精進精神，他不僅能獨立閱讀中文作業流程，也成為公司與泰國移工間重要溝通橋梁。

平佳隆來台6年後晉升為高壓鑄造組長，負責現場管理及新人指導，工作表現深受肯定。適逢勞動部推動「移工留才久用方案」，公司協助他於2023年成功轉任中階技術人力，得以不受工作年限限制。

平佳隆說，剛到台灣時，因語言隔閡常擔心聽錯、做錯，一度萌生返國念頭，但想到家人與未來，仍決定堅持下去。他也感謝公司長期提供良好工作環境與生活照顧，也希望持續在工作崗位上發揮專長。

葉信工業管理部課長葉三榮表示，公司目前已有4名移工成功轉任中階技術人力，對企業而言，不僅能降低人力流動衝擊，也能留住熟悉製程與具備管理能力的關鍵人才。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，「移工留才久用方案」開放符合資格的資深移工及僑外生申請轉任外國技術人力，除不受在台工作年限限制外，雇主可免繳就業安定費，原移工名額還能保留新用，可提升企業留才彈性。勞動部並成立「移工留才久用服務中心」，提供單一窗口諮詢、資格文件確認及專人協助等服務。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署表示，目前全國已有超過7萬名移工成功轉任外國技術人力，顯示政策已逐步發揮留才效益。民眾如欲了解相關方案內容，可至移工留才久用服務中心服務網查詢，或撥打1955免付費專線（按1再按4）及服務專線（03）6591996。