以人才連結世界 林佳龍出席蓬萊獎學金捐贈儀式

外交部長林佳龍結束日內瓦行程後前往瑞士伯恩訪問，19日赴伯恩大學世界貿易研究院（World Trade Institute, WTI）出席2026年度「蓬萊獎學金」捐贈儀式並表示，WTI是國際貿易研究及人才培育的重要基地，總統賴清德亦十分重視青年培育，透過青年海外圓夢計畫投資人才，並期待透過蓬萊獎學金持續與瑞士和WTI深化合作，讓台灣青年走向世界、也讓世界看見台灣。

林佳龍提到，伯恩同時也是世界知名科學家愛因斯坦曾任職的瑞士專利局所在地，愛因斯坦並在這座城市完成狹義相對論與 E=mc²公式的論文。林佳龍說，他在駐瑞士代表處王思為大使及駐WTO代表團黃昭元大使陪同下，前往WTI出席2026年度「蓬萊獎學金」捐贈儀式，並感謝伯恩大學副校長Andrew Chan及WTI教授Manfred Elsig的熱情接待。

林佳龍表示，WTI國際貿易研究與人才培育的重要基地，許多畢業生後續投入世界貿易組織及相關國際組織服務。自2021年起，台灣透過設立「蓬萊獎學金」與WTI合作，每年資助兩位學生攻讀國際經貿法律相關碩士學程。

林佳龍提到，今年兩位受獎生都很優秀，一位是來自台灣的陳立承同學，畢業於政治大學法律系，除了鑽研WTO國際經貿法，也曾在台灣半導體公司擔任法務助理；另一位則是畢業於越南外交學院的Thao Van Nguyen同學，目前也在WTI攻讀國際法與經濟學。林佳龍也和校方分享，總統賴清德非常重視青年人才培育，政府並推動「青年海外圓夢計畫」，盼讓年輕人能有一雙圓夢的翅膀，在未來把所學帶回台灣，和國家一起努力。

訪團一行在Elsig教授帶領下參觀伯恩大學校園。林佳龍說，校園不僅有大片草皮、還能遠眺少女峰、僧侶峰和艾格峰，看著眼前學生們穿梭在校園裡，遠方壯闊的阿爾卑斯山景，「讓人忍不住想要重拾書本，回到校園生活」。

「國家投資教育，就是在投資未來」林佳龍表示，培養人才是為台灣與世界建立更長遠的連結​，「蓬萊獎學金」既是教育外交，也是經濟外交。他也強調，未來台灣會持續與瑞士及WTI深化政策研究、創新與人才培育合作，也期盼更多年輕人能從台灣出發走向國際，讓世界透過知識、專業與人才看見台灣。