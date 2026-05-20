國泰金控5月國民經濟信心調查：股市樂觀與風險偏好指數同創新高

美伊戰爭停戰並進入談判期，且AI發展持續帶動下，股市樂觀情緒上揚，4月份台股大幅走升，國泰金控5月進行國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數與風險偏好指數同創歷史新高，對於景氣樂觀程度亦大幅成長。

股市樂觀情緒及風險偏好指數反彈，國泰金5月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數升至45.5，風險偏好指數升至34.4，同創歷史新高。

在景氣展望方面，國發會最新公布的3月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標微幅下滑，同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。受到美伊戰爭停戰並進入談判影響，國泰金調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至12，展望樂觀指數上升至7.4。大額消費意願指數升至13.1，耐久財消費意願指數升至-6.7。

主計總處於2026年2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%。國泰金調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為6.79%，有51%的民眾認為2026年經濟成長率會高於7%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.25%，且有58%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

國泰金控5月份另針對民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票進行時事調查，上市櫃企業多數將集中於第二季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息，調查結果顯示，合計今年有48%民眾有意願參與除權息 （高於去年的37%），其中15%民眾意願非常高，33%的民眾則意願相當高，而7%的民眾則完全沒意願。

每年5月報稅季來臨，投資人或有賣股票、基金資產換現繳稅或節稅的需求。調查結果顯示，63%民眾在報稅季前出脫股票、基金的可能性不高或回答完全不可能（與去年相同），有約20%民眾可能會在報稅季前出脫股票、基金（略高於去年的15%）。