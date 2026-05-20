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國民經濟信心5月調查：股市樂觀及風險偏好指數創歷史新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
48%受訪民眾將參與股市除權息。(資料來源：國泰金控)
48%受訪民眾將參與股市除權息。(資料來源：國泰金控)

國泰金控發布2026年5月國民經濟信心調查結果，景氣樂觀情緒反彈；股市樂觀及風險偏好指數創歷史新高。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願同步反彈：國發會最新公布的3月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標微幅下滑，同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。受到美伊戰爭停戰並進入談判影響，５月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至12，展望樂觀指數上升至7.4。大額消費意願指數升至13.1，耐久財消費意願指數升至-6.7。

51％民眾預期2026年經濟成長率高於7%，58%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2026年2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%。5月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為6.79%，有51%的民眾認為2026年經濟成長率會高於7%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.25%，且有58%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市樂觀情緒及風險偏好指數反彈，同創歷史新高：美伊戰爭停戰並進入談判，帶動市場樂觀情緒，國際股市上漲，且AI發展持續帶動台股獲利上修，4月台股大幅走升。5月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數升至45.5，風險偏好指數升至34.4，同創歷史新高。

民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法

上市櫃企業多數將集中於第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息。這次調查結果顯示：合計今年有48%民眾有意願參與除權，高於2025年的37%，其中15%民眾意願非常高，33%的民眾則意願相當高，而7%的民眾則完全沒意願。

每年5月報稅季來臨，投資人或有賣股票/基金資產換現繳稅或節稅的需求。5月的調查結果顯示：63%民眾在報稅季前出脫股票/基金的可能性不高或回答完全不可能，與2025年相同，有約20%民眾可能會在報稅季前出脫股票/基金，略高於2025年的15%。

這項調查於2026年5月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13,227份有效填答問卷。

國泰金控 景氣對策信號 通膨

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