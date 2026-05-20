公股主導金融整併案例教訓多 看不出綜效

金融機構「公民併」議題在二次金改後銷聲匿跡，賴政府此時再度拋出此議題，曾任行政院副院長、金管會主委的施俊吉提出四點質疑，認為沒有研究證明台灣金融整併提升效率，財政部「想不出政策，才在倉庫中找骨董」。

施俊吉說，「歷來都以提高效率為理由提倡金融合併，但從來沒有任何一篇經濟學實證研究，能證明台灣的金融整併真的提升了經營效率」。其次，台灣歷來的公民併，有爆發刑事弊案的，也有疑點重重的懸案，「這樣的前車之鑑，還要繼續搞」？

對於「公民併」，施俊吉也舉台新併彰銀最終告吹為例。他說，後來公股行庫花費三、四百億元買回台新對彰銀的持股，財政部現在又反過來要推公民併，說不過去。施俊吉認為，如果要併購民營單位，錢從哪來，這個問題財政部也必須正面回答。

金融圈高層則說，過去公股主導的整併案，留下的「教訓多過成果」，民營銀行整併可以快速裁撤重複分行、整合人事系統；但只要涉及公股，牽涉工會保障、政策任務與政治壓力，成本結構難以真正壓縮，往往只是資產膨脹、組織更複雜，獲利能力原地踏步。

例如台銀合併中央信託局後，ＲＯＥ（股東權益報酬率）長期偏低，立法院研究報告直指綜效不理想；兆豐金收購台企銀的計畫，在工會反對與業務重疊質疑聲中破局，外界評估一言以蔽之，「看不出綜效在哪」。如果公股為主併購民營，在先天基因不同下，類似問題只會更嚴重。

更現實的問題是，該高層說，金融業的競爭早已不是「銀行太多」那麼單純。ＡＩ投資、數位轉型、財富管理與海外布局，才是決定競爭力的關鍵。若只是把兩家銀行的資產相加，卻未能改善效率與獲利模式，最終恐怕只是一家更大的舊銀行。