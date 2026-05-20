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財部推「公民併」達陣 須突破四大考驗

聯合報／ 本報記者朱漢崙

面對外界不斷呼籲公股金控、銀行加入金融整併的行列，財政部走出「二次金改」的陰影，宣示加入整併潮的決心，但光是有決心還不夠，財政部必須體認現實環境的考驗，同時必須有突破四大考驗的決心，包括出價能否更快和更有彈性、應對工會對整併的態度、能否接受整併後恐怕得投入更多資金進行增資，以及如何化解外界「與民爭利」的質疑。

放眼目前金融市場的整併機會，財政部要推動「公民併」，恐怕只有國票金是公股金控發動整併的唯一機會，因為國票金的資本額較小，且國票金沒有實體銀行，若公股金控合併國票金，加上國票金將由公股入主，在價格或整併架構都比較好談，也較能達成共識。

然而，即便是公股入主國票金，先前市場上仍有「與民爭利」的雜音，據了解，財政部私下也備感委屈，因為國票金民股間十多年來惡鬥不斷，公股被迫出面解決亂象，反而被有心人士曲解。此外，立法院高喊公股要對外整併，但屆時是否真的願意支持？

工會是否願意支持整併也是一大問題。各大公股金融業的工會連文化相容程度較高的「公公併」都不支持了，更何況是「公民併」？此外，若要達到合併民營業者效益，人才和薪資的提升都有必要，工會是否願意接受提供外來的優質人才更高的薪水？變數也不小。

至於出價能否更快、更機動也是一大問題，要推動「公民併」，出價太低了買不到、出價高又會被罵「圖利財團」，過去公股金控也曾出手搶親，包括第一金控曾想併保德信人壽，也一度出價，最後連入圍資格都沒有；此外日盛金想賣，當時也有公股金控評估，但最後不了了之，就是因為問題複雜難解。

最後就是為合併後的機構增資，這對公股是極大挑戰，以公股的資訊設備為例，公股董事長、總經理任期如走馬燈，沒有董總敢作資訊系統等長期投資，避免費用支出影響獲利。併購的問題更大，合併綜效的出現不是一、兩天的事，尤其併購壽險，增資更形同「無底洞」，試問公股體系有辦法等個兩、三年才能看到獲利？又有誰願意繼續拿錢出來增資？

這些問題都是財政部及公股行庫推動整併時必須面對的考驗，若沒有應戰的決心，即使有勇氣，恐怕最後仍無疾而終。

國票金 財政部

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