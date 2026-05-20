重啟金改 財部表態評估推動 「公民併」

針對公股金融機構中長期整併規畫議題，財政部表態在確保公股經營主導權前提下，公股行庫依業務發展方向評估推動「公民併」。這也是在扁政府推動「二次金改」引發一連串金融弊端後，時隔廿多年政府再度拋出「公民併」議題。

值得注意的是，國票金控將於下周五改選，公股在董事會可望取得過半席次，先前已傳出公股掌握國票金經營權後，就會推動公股金融機構和國票金合併，如今財政部表態是否為可能的「公民併」提前暖身，成為市場關注焦點。

立法院財委會今邀請財政部長莊翠雲、金管會副主委陳彥良和公股行庫董事長專題報告「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」。莊翠雲在書面報告指出，金融事業整併有助金融市場良性發展，財政部基於提升公股金融機構競爭力的考量，已推動公股投信四合一整併，相關公司正積極辦理，並以保障員工工作權為優先。

此外，財政部督請各公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效的合適標的，依業務發展方向評估推動「公民併」，以壯大業務能量、強化市場競爭地位。財政部並督導事業於辦理過程中遵循相關法規及市場機制，同時兼顧股東、員工及客戶權益。

根據財政部所提的公股金融事業中長期整併規畫內容，推動「公民併」將排除台灣金控及土地銀行、輸出入銀行等三家國營金融機構，而是以兆豐金、第一金、合庫金、華南金、彰銀、台企銀等六家公股金控、銀行為對象，主要考量是台灣金、土銀都是政府百分之百持股，並涉及臨時性的預算編列及公股股權稀釋比重的設算，太過複雜，加上考量仍需要有政府百分之百持股的金融機構肩負政策任務的執行，不適合作為公民併的觸媒。

二○○四年扁政府宣布推動限時限量的「二次金改」，引發一連串金融弊案，自此之後歷經馬、蔡兩任政府絕口不提「公民併」，據了解，賴政府此時拋出「公民併」，理由包括近來民營金融機構整併動作頻頻，外界點名公股銀行競爭力落後，就是缺乏透過整併加速成長壯大；再者，則是在測試外界對於公股入主國票金之後，進而完成整併的想法、水溫。

六家公股金控、銀行中，目前以第一金、兆豐金、彰銀推動與國票金的「公民併」可能性最高，其中兆豐金由於旗下有兆豐票券，和國票金旗下的國際票券有高度互補性；第一金則是國票金持股最多的公股金控，和國票金也有很深的淵緣，且內定的國票金新任董事長張兆順曾任第一金、兆豐金董事長，熟悉兩家公股金控的組織架構與背景文化，被認為是推動這宗「公民併」的好手；若由彰銀整併，則同樣可發揮綜效，一來是讓彰銀得到金控執照，二來則能讓國票金旗下擺脫只有票券，沒有銀行的現況。