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財政部推動公股投信四合一 首重員工保障

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

財政部推動公股投信四合一整併，並由第一金控（2892）主導合併案。根據財政部書面報告內容指出，公股投信四合一整併進度，目前正積極辦理中，並將以保障員工工作權為優先。據了解，員工將優先關切包括安置計畫、企業文化磨合等面向。

財政部部長莊翠雲日前表示，目前四家泛公股投信合併案由第一金控主導，且按照法定程序與法定作業進行，推動第一金、兆豐金（2886）、合庫金（5880）與華南金（2880）推動旗下投信子公司進行整併。

隨著公股圈對公股投信四合一已有共識，但由於四家公股投信業務高度重疊，如何處理員工安置問題，也將是重中之重。

基層員工表示，儘管上層目前說法是傾向全員留用，不會有資遣問題發生，但就怕不同公司合併後，因企業及主管領導風格不一致，造成文化衝擊。另外，也坦言目前並不清楚四家投信後續如何換股、整併，對工作權影響程度究竟為何，也存在不確定。

據了解，由於目前四家公股投信整併案仍尚未送進董事會討論，涉及的公股投信工會也正等待最終確定方案，才會提出具體權益訴求，仍未有實質性洽談。但熟悉金融業整併相關人士認為，公股整併與民營機構整併有所不同，預期留任工作權安置計畫將是優先關注重點。

財政部強調，對公股整併持開放態度，以合意及共識為原則，整併雙方就企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位均有綜效，且就員工安置、財務規劃及資訊系統整合等完善配套，公股事業自主評估，發揮整併效益及提升競爭力。

第一金控 兆豐金 合庫金

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