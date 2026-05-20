財部鬆口 評估金融「公民併」市場解讀國票金是可能對象

財政部長莊翠雲今（20）日將赴立法院財委會專題報告，針對公股金融機構的中長期整併規劃，書面報告指出，除目前正推動公股投信四合一整併外，也督請各公股在確保公股經營主導權前提下，依業務發展方向評估推動「公民併」。

對此，市場解讀，待泛公股正式拿下國票金（2889）主導權後，下一步將評估與公股合併的可能性。

立法院財委會今日邀請莊翠雲、公股行庫董事長針對「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告。

針對最受關注的整併規劃議題，財政部昨日出爐的書面報告指出，目前已推動公股投信四合一整併，相關事業正積極辦理中，將以保障員工工作權為優先。

另外，財政部也督請各公股民營金融事業，在確保公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效的合適標的，依業務發展方向評估推動「公民併」，以壯大業務能量、強化市場競爭地位；同時在辦理過程中，將督導遵循相關法規及市場機制，同時兼顧股東、員工及客戶權益。

市場人士指出，由於國票金將在5月29日進行董事改選，屆時泛公股將共同取得過半董事席次，拿下國票金主導權，這將會是財政部推動公股整併的一大契機，因此隨著財政部對於「公民併」設下前提條件後，預料國票金將會是下一個評估對象，包括第一金（2892）、彰銀（2801）、兆豐金（2886）等皆可能是發動整併的主體。

另外，隨著公股即將入主國票金，新任董座、總座人選也特別請出前兆豐金控董事長張兆順、前第一金控總經理吳瑛作為搭檔出馬。董總皆由公股陣營拿下，金控副董事長由誰出任，也成為關注話題，是否將由現任國票金總經理、耐斯二代陳冠舟出任，最終仍有待股東會後召開董事會，才能拍板。