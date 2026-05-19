快訊

雨具準備好！大台北明慎防午後雷陣雨 這日起2地水氣再增加

台中8旬歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

新婚不到1個月…網傳「阿Sa含淚控訴丈夫」 蔡卓妍回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

首季製造業產值5.9兆連9紅 經部：有望維持成長趨勢

中央社／ 台北19日電

經濟部今天公布今年第1季製造業產值統計，在AI、高效能運算與雲端基礎建設需求帶動下，資訊電子產業大幅成長，惟部分傳統產業因市場需求疲弱與競爭壓力調節減產，整體製造業產值仍維持強勁動能，第1季達5兆9510億元，年增20.58%，連續9季正成長。

資訊電子產業方面，電子零組件業產值達2兆1779億元，年增25.29%。經濟部指出，其中積體電路業表現尤為凸出，產值攀升至1兆4912億元，年增28.97%，主因高效能運算與AI應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工、動態隨機存取記憶體（DRAM）、IC封裝等產品生產成長。不過，面板及其組件業因TFT-LCD需求疲弱及價格下跌，產值年減12.61%。

電腦電子產品及光學製品業大幅成長，產值達1兆1150億元，年增143.74%。經濟部表示，主要受惠雲端基礎建置熱度持續，以及半導體設備投資動能強勁，帶動伺服器、固態硬碟、交換器，以及半導體檢測設備與相關零組件等產品生產暢旺。

傳統產業方面表現相對分歧，化學材料及肥料業產值3312億元，年減10.04%，經濟部表示，主因市場需求仍顯疲弱，加上國際競爭激烈，部分產線停車檢修或依市況調節減產，使乙烯、聚酯粒等產品產值減少。

基本金屬業產值3190億元，年減7.35%，經濟部指出，全球鋼市復甦步調仍緩，客戶下單保守，部分業者配合市況調節減產，鋼胚、熱軋不鏽鋼捲板、鋼筋等產品產量減少。

汽車及其零件業產值為1066億元，年減3.05%，主因客貨兩用車、汽車零件及小型貨車因客戶下單保守而調節減產，但電動轎車及電動大型客車受新車上市量產及客運車輛電動化政策帶動成長，部分抵銷整體減幅。

機械設備業則逆勢成長，產值2327億元，年增2.66%，主因半導體先進製程持續擴產，帶動電子與半導體生產設備及零組件、自動化倉儲設備等產品需求增加。

經濟部表示，展望未來，全球地緣政治與貿易政策不確定性仍存，但AI與雲端服務投資持續擴張，有助台灣半導體先進製程與伺服器供應鏈擴張生產量能，製造業生產有望維持穩健成長趨勢。

製造業 經濟部 半導體

延伸閱讀

全年無淡季 法人大幅調高金像電獲利預估及目標價

大聯大首季營運創高 估第2季續強每股獲利挑戰4元

投顧觀點／富邦陶治瑋 聚焦520題材

友通法說會／前四個月BB值1.8 樂觀今年全年營收雙位數成長

相關新聞

核三乾貯採購爭議 台電回擊合泰指控：研議採取法律行動

投標台電核三廠室內乾貯採購案失利的合泰公司今日前往經濟部遞交陳情書， 並對台電提出四大質疑。台電對於合泰指控極為不滿，表示合泰公司的不實指控已嚴重影響台電聲譽，動搖社會大眾對台電核能專業的信心，「台電已研議採取法律行動」。不過，針對合泰指控罔顧利益迴避一事，台電沒有說明。

育嬰假從3歲放寬至6歲 洪申翰：成本政府負擔

行政院長卓榮泰19日上午於記者會表示，政府將推動育嬰假升級育兒假，育兒適用年齡從3歲提升至6歲。勞動部長洪申翰下午受訪說明，此次友善育兒制度擴大，主要希望讓更多爸爸參與育兒，由政策提升誘因；企業多出的成本，勞動部會爭取預算跟經費，由政府負擔。

經濟部成立智慧機器人研發中心 聚焦醫療、物流、餐飲、巡檢救災

經濟部19日宣布，攜手國發會、國科會共同打造的「智慧機器人創新與應用研發中心」正式於工研院六甲院區成立，將聚焦智慧機器人關鍵技術的整合與驗證，積極搶進「醫療照護」、「物流倉儲」、「餐飲服務」及「巡檢救災」四大應用領域，致力成為串接國際新創與國內產研的樞紐平台，持續壯大臺灣機器人應用生態系，研發中心將串聯國科會臺南沙崙「智慧機器人研究中心」，以及台南柳營「智慧機器人產業聚落」，構建臺南「AI產業金三角」，提升產業競爭力，助攻臺廠切入全球機器人供應鏈，在全球智慧機器人版圖中搶占先機。

SelectUSA新創競賽奪1金3銀1銅 經濟部：全球第一 成績史上最佳

經濟部中企署帶領國內24家新創企業赴美參加SelectUSA Tech（選擇美國新創競賽），取得1金、3銀、1銅佳績，領域橫跨健康科技、國防科技、能源科技、開放科技等核心領域，中企署表示，今年參賽覆蓋領域、名次、規模均是歷屆最佳，成績也是全球第一。

台灣新創生態系打進全球20強 創歷年最佳成績

台灣創新創業能量在國際大放異彩。國際知名新創研究機構StartupBlink 19日發布最新「2026年全球新創生態系指數（Global Startup Ecosystem Index 2026）」，台灣在全球120個國家中排名第20名，創下歷年來最佳成績，相較去年的25名大幅成長，在全球前20大新創生態系中，成長幅度高居世界第一。

超越去年！渣打預測台灣今年GDP增速9.5% 因AI超級周期發威

渣打銀行發布報告，上調台灣今（2026）年的經濟成長率預測，從原先的7.6%調高至9.5%，因第1季經濟擴張表現優於預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。