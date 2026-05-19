首季製造業產值5.9兆連9紅 經部：有望維持成長趨勢

經濟部今天公布今年第1季製造業產值統計，在AI、高效能運算與雲端基礎建設需求帶動下，資訊電子產業大幅成長，惟部分傳統產業因市場需求疲弱與競爭壓力調節減產，整體製造業產值仍維持強勁動能，第1季達5兆9510億元，年增20.58%，連續9季正成長。

資訊電子產業方面，電子零組件業產值達2兆1779億元，年增25.29%。經濟部指出，其中積體電路業表現尤為凸出，產值攀升至1兆4912億元，年增28.97%，主因高效能運算與AI應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工、動態隨機存取記憶體（DRAM）、IC封裝等產品生產成長。不過，面板及其組件業因TFT-LCD需求疲弱及價格下跌，產值年減12.61%。

電腦電子產品及光學製品業大幅成長，產值達1兆1150億元，年增143.74%。經濟部表示，主要受惠雲端基礎建置熱度持續，以及半導體設備投資動能強勁，帶動伺服器、固態硬碟、交換器，以及半導體檢測設備與相關零組件等產品生產暢旺。

傳統產業方面表現相對分歧，化學材料及肥料業產值3312億元，年減10.04%，經濟部表示，主因市場需求仍顯疲弱，加上國際競爭激烈，部分產線停車檢修或依市況調節減產，使乙烯、聚酯粒等產品產值減少。

基本金屬業產值3190億元，年減7.35%，經濟部指出，全球鋼市復甦步調仍緩，客戶下單保守，部分業者配合市況調節減產，鋼胚、熱軋不鏽鋼捲板、鋼筋等產品產量減少。

汽車及其零件業產值為1066億元，年減3.05%，主因客貨兩用車、汽車零件及小型貨車因客戶下單保守而調節減產，但電動轎車及電動大型客車受新車上市量產及客運車輛電動化政策帶動成長，部分抵銷整體減幅。

機械設備業則逆勢成長，產值2327億元，年增2.66%，主因半導體先進製程持續擴產，帶動電子與半導體生產設備及零組件、自動化倉儲設備等產品需求增加。

經濟部表示，展望未來，全球地緣政治與貿易政策不確定性仍存，但AI與雲端服務投資持續擴張，有助台灣半導體先進製程與伺服器供應鏈擴張生產量能，製造業生產有望維持穩健成長趨勢。