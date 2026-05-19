核三乾貯採購爭議 台電回擊合泰指控：研議採取法律行動

投標台電核三廠室內乾貯採購案失利的合泰公司今日前往經濟部遞交陳情書， 並對台電提出四大質疑。台電對於合泰指控極為不滿，表示合泰公司的不實指控已嚴重影響台電聲譽，動搖社會大眾對台電核能專業的信心，「台電已研議採取法律行動」。不過，針對合泰指控罔顧利益迴避一事，台電沒有說明。

台電表示，核能安全一向是台電進行核能相關作業的最高原則，從未且不會犧牲核安去妥協任何考量，對於合泰公司指控台電罔顧核安，台電表達強烈抗議，相關採購從未「配合核三重啟趕進度而降低門檻」，核三燃料池尚有餘裕，乾貯辦理期程不會影響核三自主安檢作業的速度，對於合泰公司不實指控及不當質疑，台電刻正研議採取法律行動。

核三廠總預算137億元的「用過核燃料室內乾式貯存設施採購案」，是由美商 NAC（NAC International Inc.） 聯手日商 KVC（Kanadevia Corporation） 團隊得標。未得標廠商美商合泰抗議台電是黑箱作業、評選不公，罔顧全民核安，並提出四大質疑，宣稱要戳破護航謊言。

針對合泰聲稱核三乾貯案NAC團隊製造商不符相關規範一事，台電表示，NAC方面已提出符合採購規範要求實績證明資料，有關品保資格可於美國機械工程師協會（ASME）網站公開查詢；另外，台電於審查期間即已正式函詢行政院公共工程委員會，確認NAC公司由授權人代為簽署投標文件，符合法規要求。

有關「投標技術規範中針對硼酸濃度之要求」，台電說明，前於公開閱覽回覆說明時，即已明確告知「≥ 2,000 ppm」是指核三放置使用過的燃料棒的燃料池現況的最低濃度，後續得標廠商所提安全分析報告，應以「2,000 ppm為基準去進行分析報告的計算」以保留安全餘裕，「不可採用高於2,000 ppm之濃度」是指廠商得標後的履約要求，而非投標時的規格條件，得標廠商履約期間只要能達成該要求去進行分析報告即符合規定。

不過，合泰指控中提到，「竟讓有利益衝突之特定人參與本件標案，罔顧應利益迴避之採購基本要求」一事，合泰沒有點名是誰，而台電的回擊中也沒有進一步說明。

台電表示，合泰是核一、核二廠室內乾貯採購案得標廠商，是台電在核能工作上的夥伴之一，更應深知台電在核安的堅持與嚴謹。因此對於本次因廠商競爭引發之爭議，合泰公司之指控已嚴重影響台電聲譽及民眾信任，台電深表遺憾，強調將研議採取法律行動。