SelectUSA新創競賽奪1金3銀1銅 經濟部：全球第一 成績史上最佳

經濟部中企署帶領國內24家新創企業赴美參加SelectUSA Tech（選擇美國新創競賽），取得1金、3銀、1銅佳績，領域橫跨健康科技、國防科技、能源科技、開放科技等核心領域，中企署表示，今年參賽覆蓋領域、名次、規模均是歷屆最佳，成績也是全球第一。

經濟部中企署長李冠志今日召開記者會展示成果。他表示，取得金牌的巨生生醫，開發細胞治療GPS產品，以奈米微粒與奈米微胞兩大平台為基礎，研發MRI顯影劑與新劑型抗癌藥，已在美國進入臨床第三期，執行長王先知表示，今年就會在美國設立公司，建立與當地醫療的合作關係。

取得銀牌的有3家：黑色方案、沃能科技，以及雄聯智能生醫；取得銅牌的是澤龍智能。黑色方案公司是以石墨烯超材料在噪訊源頭同時解決電磁干擾與散熱問題，支援AI運算、高速通訊與高密度電子系統的高效與小型化設計。沃能科技專注於綠能電池與能源技術服務，提供電子零組件、機電設備安裝及系統整合，打造高效可靠的一站式解決方案。

雄聯智能公司將例行檢驗數據進行無影像的AI腎結石風險篩檢，無需設備、輻射或專科醫師，即可實現大規模早期預防。澤龍智能是一家提供非中國供應鏈、工規級 FPV 影像傳輸模組的台灣團隊，整合射頻、韌體與量產能力，為全球無人機OEM提供安全、低延遲、即插即用的影像鏈路解決方案。

今日成果發表會上也邀請在國防科技領域入圍的和合生醫出席，和合生醫研發長效釋放型氫營養補充品，以氫分子為核心，透過專利技術24小時穩定釋放氫分子，從腸道環境出發，支持菌相平衡與免疫調節，總經理王光毅表示，研發產品應歸類於軍糧及營養素，可增強肌肉品質、力量及神經系統功能，目標初期鎖定反恐特勤或或特種部隊。

李冠志表示，美國是全球最重要的新創市場，經濟部2022年起每年培育新創團隊參加SelectUSA Tech新創競賽，過去4年累計帶領113家赴美參賽，其中16家獲得全球前3名、促成20家新創企業獲得投資，累計募資金額達25.3億元，另有8家新創已在美國設立公司，讓世界看見台灣新創實力。