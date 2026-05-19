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台灣新創生態系打進全球20強 創歷年最佳成績

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣新創生態系成長率在全球前20強排名第一。國發會提供
台灣新創生態系成長率在全球前20強排名第一。國發會提供

台灣創新創業能量在國際大放異彩。國際知名新創研究機構StartupBlink 19日發布最新「2026年全球新創生態系指數（Global Startup Ecosystem Index 2026）」，台灣在全球120個國家中排名第20名，創下歷年來最佳成績，相較去年的25名大幅成長，在全球前20大新創生態系中，成長幅度高居世界第一。

國發會提供資料，近五年台灣在StartupBlink的排名，分別為2022年第25名、2023年第24名、2024年第22名、2025年第25名，以及今年來到第20名，首度打進全球20強。

國發會引用StartupBlink報告指出，台灣近年積極推動多項國際化的創新創業政策，包含推動國家新創品牌Startup Island TAIWAN、成立矽谷與東京海外新創基地、設立林口與亞灣新創園（Startup Terrace）、台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena）、推動就業金卡吸引國際創新人才等，建構完善新創生態系，有效提升台灣國際能見度。

除了整體國家排名躍升，台灣在城市層級的表現也有亮點。國發會指出，今年台灣共有三個區域，在全球超過1,500個區域中，晉身前25%，且排名皆大幅進步，舉如台北科技廊帶（台北至桃竹苗）排名全球第39名，創下歷史新高；台南與高雄地區更是大幅躍升257個名次，至全球第194名，充分展現台灣地方創新動能正持續增強。

此外，台灣在硬體與物聯網（Hardware & IoT）領域排名全球第七名，國發會指出，這顯示台灣在半導體及相關產業的深厚基礎，並同步推動AI新十大建設政策，為新創生態系提供了完整的技術人才、供應鏈與產業聚落支持。透過這些政策的支持，已成功促成全球創新夥伴對接台灣新創生態系，推升台灣新創生態系的國際競爭力。

國發會表示，台灣具備硬體領導地位與高密度的研發實力，進入全球前20名，是政府、產業與新創社群共同推動的豐碩成果；會持續推動「AI新十大建設」、國家新創品牌Startup Island TAIWAN及矽谷、東京海外新創基地等政策，為新創提供完善的創新創業資源，拓展國際市場，確保在全球競爭最激烈的市場中，蓬勃發展並取得領先，將台灣打造為亞洲具影響力的創新創業樞紐。

近五年「全球新創生態系指數」台灣排名。國發會提供
近五年「全球新創生態系指數」台灣排名。國發會提供

國發會

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