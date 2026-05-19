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超越去年！渣打預測台灣今年GDP增速9.5% 因AI超級周期發威
渣打銀行發布報告，上調台灣今（2026）年的經濟成長率預測，從原先的7.6%調高至9.5%，因第1季經濟擴張表現優於預期。
渣打銀行大中華及北亞區資深經濟學家胡東安在報告中指出，AI超級周期正持續支撐台灣經濟成長前景，「我們對消費前景也更加樂觀」。
渣打預期，台灣央行今年可能維持政策利率在2%不變，但若內需表現持續強勁，推升通膨預期升溫，將增加央行下半年升息的可能性。
台灣去年經濟增速接近8.7%。今年首季經濟成長率13.69%，創自1987年第3季以來近39年單季最高紀錄。
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