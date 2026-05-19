快訊

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

趁普亭訪中前爆料？英媒：習近平曾告訴川普「普亭可能會後悔侵烏」

藍衣軍團的夢魘！義大利足球竟連續三屆踢不進世界盃

聽新聞
0:00 / 0:00

超越去年！渣打預測台灣今年GDP增速9.5% 因AI超級周期發威

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外
渣打銀行上調台灣2026年經濟成長率預測至9.5%，認為AI超級周期將持續支撐台灣經濟表現。示意圖。路透
渣打銀行上調台灣2026年經濟成長率預測至9.5%，認為AI超級周期將持續支撐台灣經濟表現。示意圖。路透

渣打銀行發布報告，上調台灣今（2026）年的經濟成長率預測，從原先的7.6%調高至9.5%，因第1季經濟擴張表現優於預期。

渣打銀行大中華及北亞區資深經濟學家胡東安在報告中指出，AI超級周期正持續支撐台灣經濟成長前景，「我們對消費前景也更加樂觀」。

渣打預期，台灣央行今年可能維持政策利率在2%不變，但若內需表現持續強勁，推升通膨預期升溫，將增加央行下半年升息的可能性。

台灣去年經濟增速接近8.7%。今年首季經濟成長率13.69%，創自1987年第3季以來近39年單季最高紀錄。

GDP

延伸閱讀

泰國上季 GDP 優於預期

投顧觀點／第一金黃詣庭 盯美股財報

00735今年績效63.31％稱霸同類型第一！AI記憶體超級週期延續…定期定額正當時

AI＋出口雙引擎催動…外幣放款好熱 創兩個新高

相關新聞

核三室外乾貯採購案未得標廠商陳情 訴求經濟部徹查、停止採購

核三廠室外乾貯採購案決標爆發爭議，參與競標但未得標的廠商美商合泰今日日向經濟部遞交陳情函，委任律師郝燮戈痛批台電黑箱作業「假重啟之名、行護航之實」，訴求經濟部與主管機關徹查，停止採購程序。

主權基金遲遲未見 卓揆盼建立一套「只准成功、不准失敗」制度

賴總統在去年520時提出主權基金的想法，至今一年尚未有具體方向出現，對此，行政院長卓榮泰19日表示，過去一年國際局勢仍高度不穩，包括關稅談判、俄烏戰爭以及中東衝突等因素，都增加全球金融與投資市場的不確定性，但相關部會仍持續就主權基金相關制度進行研究。他強調，政府希望建立一套「只准成功、不准失敗」的制度設計，因此「不能求快，只能求好，而且是絕對的好」。

「訂雞排沒揪」五要件涉職場霸凌 不給假、群組講壞話都違法

只要同事們一起訂雞排沒揪就是職場霸凌嗎？勞動部職安署19日說明，職安法新制預定於7月1日上路，依據新法規定，職場霸凌必須同時符合五大要件，並且經過調查程序後，才能認定。要件包括：工作中與同事之間發生情況，行為不合理的不當言行，危害勞工身心健康。

評估轉手 傳CIP擬售彰化風場

彭博引述知情人士報導，丹麥哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）和泰國國家石油旗下所屬的能源公司ＧＰＳＣ，考慮出售在台灣的彰芳暨西島離岸風電場，出售部分股權也是選項之一。

離岸風電 需政策、金融支持

近年全球離岸風電出現逆風，台灣離岸風電區塊開發由離岸淺水區，逐漸擴展到深水區，且開發規模日益擴大，足夠的金融支持將是關鍵。由哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）主導的三之二期渢妙二風場正進行購售電洽談、並啟動融資規畫，據了解，三之二期風場融資規模上看兩千億元，仍需國家融資保證支持。

台灣新創生態系打進全球20強 創歷年最佳成績

台灣創新創業能量在國際大放異彩。國際知名新創研究機構StartupBlink 19日發布最新「2026年全球新創生態系指數（Global Startup Ecosystem Index 2026）」，台灣在全球120個國家中排名第20名，創下歷年來最佳成績，相較去年的25名大幅成長，在全球前20大新創生態系中，成長幅度高居世界第一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。