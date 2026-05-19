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經濟部智慧機器人研發中心成立 打造AI產業金三角

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
工研院院長張培仁。。記者謝進盛／攝影
工研院院長張培仁。。記者謝進盛／攝影

經濟部攜手國發會、國科會共同打造智慧機器人創新與應用研發中心，在副總統蕭美琴等人見證下，今宣布在工研院台南六甲院區成立，將聚焦醫療照護、物流倉儲、餐飲服務、巡檢救災4大領域。蕭指出，政府在推動AI過程中，就是要讓它「在地化」。

而該研發中心將串聯國科會台南沙崙「智慧機器人研究中心」、柳營「智慧機器人產業聚落」，打造台南「AI產業金三角」 提升產業競爭力。助攻台廠切入全球機器人供應鏈。

蕭美琴副總統由國科會主委吳誠文、工研院董事長吳政忠、台南市副市長趙卿惠等產官學界陪同，上午來到工研院六甲園區出席智慧機器人創新與應用研發中心成立大會，也先前往參觀運用在醫療照護的醫療機器人操作情形，專注聆聽相關人員簡介。

蕭美琴致詞時表示，全世界目前都在談 AI，政府在推動AI的過程中，就是要讓它「在地化」，真正落實生活中，甚至推向百工百業，成為國家發展、產業發展得力助手。

蕭美琴說，「智慧機器人」它不再是重複動作，而是能幫人類解決真實社會所面臨的各項問題。能夠掌握這項技術，是台灣在科技競賽保持優勢的關鍵，也是台灣厚植社會韌性、強化國力必經之路。

蕭美琴指出，行政院現在已核定，整合跨部會資源，全力來推動系統整合，能力的升級，目標非常明確，讓台灣不只是硬體製造大國，更為進化智慧系統整合的關鍵輸出國，為此政府正以大台南、大南方為核心，展開系統性的布局。

經濟部指出，政府推動「AI新十大建設」，行政院核定「智慧機器人產業推動方案」後，經濟部隨即投入30億元，支持工研院成立智慧機器人創新與應用研發中心，明確鎖定三大面向，第一聚聚焦在醫療照護、物流倉儲、餐飲服務、巡檢救災4大領域。第二聚焦「開局即組隊」的合作模式，第三聚焦打造應用導向及系統整合的「應用落地平台」，透過整合關鍵技術，串聯六甲與沙崙場域。

經濟部指出，智慧機器人創新與應用研發中心，以「實證沙盒」與「新創孵化」為核心任務，提供相關測試與應用，同時扮演「新創加速器」角色，提供高階GPU算力，算力相當於1000部藍光電影記憶力、30萬名「一秒完稿」的頂尖畫家、或是5萬名「1毫秒就能示警」巡檢員。

經濟部攜手國發會、國科會共同打造智慧機器人創新與應用研發中心，在副總統蕭美琴（中）等人見證下，今宣布在工研院台南六甲院區成立。記者謝進盛／攝影
經濟部攜手國發會、國科會共同打造智慧機器人創新與應用研發中心，在副總統蕭美琴（中）等人見證下，今宣布在工研院台南六甲院區成立。記者謝進盛／攝影

現場展示的醫療機器人操作作業情形。記者謝進盛／攝影
現場展示的醫療機器人操作作業情形。記者謝進盛／攝影

蕭美琴副總統檢視醫療機器人操作情形聽取解說。記者謝進盛／攝影
蕭美琴副總統檢視醫療機器人操作情形聽取解說。記者謝進盛／攝影

台南市副市長趙卿惠。記者謝進盛／攝影
台南市副市長趙卿惠。記者謝進盛／攝影

蕭美琴 工研院 吳誠文

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