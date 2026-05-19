聽新聞
0:00 / 0:00
56:50立院投票未達標 總統彈劾案不通過
行政院去年宣布不副署《財政收支劃分法》，立法院國民黨團及民眾黨團因此啟動總統彈劾程序，並於去年12月26日表決通過相關事務與時程安排。歷經公聽會、二次審查會及聽證程序。立法院今進行記名投票，是中華民國憲政史上首度由立法院啟動的總統彈劾表決。
根據「憲法增修條文」規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。意即只要有38位立委未投票或投反對彈劾案，彈劾案就不會通過。
依照立法院113席立委，若要通過門檻，同意票數需76票；扣除7人未投票，今日投票總人數為106人。投票截止後，上午11時12分左右開始開票，最終投票結果，立法院長韓國瑜宣布，贊成票56票、反對票50票、無效票0票，總統彈劾案未達通過門檻，在野黨闖關失敗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。