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56:50立院投票未達標 總統彈劾案不通過

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統明天520就職滿二周年，立法院會19日先舉行總統彈劾案記名投票表決。113席立委之中，有7人未領票，為立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及出席WHA相關會議的立委郭昱晴、廖偉翔、陳昭姿，而立委陳玉珍、陳超明則未領票。最終票數以贊成比反對56:50，案件不通過。

行政院去年宣布不副署《財政收支劃分法》，立法院國民黨團及民眾黨團因此啟動總統彈劾程序，並於去年12月26日表決通過相關事務與時程安排。歷經公聽會、二次審查會及聽證程序。立法院今進行記名投票，是中華民國憲政史上首度由立法院啟動的總統彈劾表決。

根據「憲法增修條文」規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。意即只要有38位立委未投票或投反對彈劾案，彈劾案就不會通過。

依照立法院113席立委，若要通過門檻，同意票數需76票；扣除7人未投票，今日投票總人數為106人。投票截止後，上午11時12分左右開始開票，最終投票結果，立法院長韓國瑜宣布，贊成票56票、反對票50票、無效票0票，總統彈劾案未達通過門檻，在野黨闖關失敗。

彈劾案 投票 韓國瑜

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