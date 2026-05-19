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核三室外乾貯採購案未得標廠商陳情 訴求經濟部徹查、停止採購

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美商合泰19日赴經濟部遞交陳情書，抗議台電「核三乾貯案」評選不公，指控台電「護航違規廠商。記者陳儷方／攝影
美商合泰19日赴經濟部遞交陳情書，抗議台電「核三乾貯案」評選不公，指控台電「護航違規廠商。記者陳儷方／攝影

核三廠室外乾貯採購案決標爆發爭議，參與競標但未得標的廠商美商合泰今日日向經濟部遞交陳情函，委任律師郝燮戈痛批台電黑箱作業「假重啟之名、行護航之實」，訴求經濟部與主管機關徹查，停止採購程序。

核三廠用過核燃料室內乾式貯存設施採購案由美商NAC（NAC International Inc.）聯手日商KVC（Kanadevia Corporation）得標，根據先前爆料者指控，台電5月12日召開評選委員會，4天後決標，速度極快，因此被控黑幕重重。

台電日前對此提出說明，核三廠室內乾貯採購案2023年7月10日、2025年2月21日，及2025年8月4日，共歷經三次公開閱覽徵求廠商意見後，去（2025）年9月辦理第一次公開招標，因投標廠商未達規定數量流標。

台電依採購程序，於去年12月辦理第二次公開招標，經審標工作小組數次審查，確認投標廠商符合相關資格及規格，其間也曾洽詢工程會確認公司負責人簽署合乎規定，今年5月12日召開評選委員會，台電強調，並無只花4天急決標及不符合相關規範等情事。

台電同時表示，已邀請檢廉警等機關，共同成立採購廉政平台，持續依程序透明公正辦理本案，遵守採購法相關規定。

合泰則斥台電拿程序背書實質判斷、偷換概念罔顧核安，提出四大質疑：時間軸不能替代技術審查，「有審查」不等於「審查正確」；公然否認自家公文，應明確公開「硼酸濃度與安全分析條件」；避答核心違規，廉政平台不能取代「核安審查」；並質疑是否因核三重啟時程壓力導致壓制異音、降低門檻。

核三廠 經濟部 台電

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