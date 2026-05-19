主權基金遲遲未見 卓揆盼建立一套「只准成功、不准失敗」制度

賴總統在去年520時提出主權基金的想法，至今一年尚未有具體方向出現，對此，行政院長卓榮泰19日表示，過去一年國際局勢仍高度不穩，包括關稅談判、俄烏戰爭以及中東衝突等因素，都增加全球金融與投資市場的不確定性，但相關部會仍持續就主權基金相關制度進行研究。他強調，政府希望建立一套「只准成功、不准失敗」的制度設計，因此「不能求快，只能求好，而且是絕對的好」。

行政院今日召開520記者會，會中外界關心政府能源政策轉彎議題，卓榮泰強調，政府能源政策並未轉彎，仍持續推動第二次能源轉型、多元綠能發展、節能政策以及電網安全與韌性建設。他坦言，風電與光電發展確實會受到氣候、施工條件等因素限制，但隨著未來科技進步與設備更新，效率與效能仍有提升空間。

卓榮泰指出，許多高科技廠商都需要使用綠電，才能符合國際市場與供應鏈要求，因此風電與光電仍是政府推動多元綠能的重要方向。他坦言，風電與光電發展確實會受到氣候、施工條件等因素限制，但隨著未來科技進步與設備更新，效率與效能仍有提升空間。

在核能議題方面，卓榮泰表示，政府目前也正依照程序處理相關議題，包括由台電進行自主安全檢查，並提出相關評估計畫。他指出，若未來有需要，核能可作為國家能源配置中的「多一項選擇」，但仍須建立在安全與程序完備基礎之上。

卓榮泰進一步說明，政府原先設定「2025年再生能源占比20%」的目標，是依據當時對經濟成長率與用電需求的推估而訂定，但目前台灣經濟成長超出預期，用電需求也同步增加，因此政府必須依照新的經濟情勢與最新發電數據進行調整。

他強調，這並非能源政策反覆，而是依據現實條件進行滾動式修正，「不是變來變去，而是依照新的經濟發展情勢、依照新的發電趨勢做調整說明。」

此外，針對賴總統去年提出的主權基金構想，卓榮泰表示，主權基金是龐大的國家投資工程，牽涉國內外產業投資、基金規模設計、管理機制及監理制度等層面，因此必須審慎規劃。

他指出，過去一年國際局勢仍高度不穩，包括關稅談判、俄烏戰爭以及中東衝突等因素，都增加全球金融與投資市場的不確定性。不過，國發會、金管會、財政部及中央銀行等部會，仍持續就主權基金相關制度進行研究，包括國際主權基金模式、基金規模、管理制度與法制規範等內容進行規劃。

卓榮泰說，他希望能夠在整體世界局勢更穩定之下，用最精準的眼光、更有效率的管理，而且學習最好的、先進的機制，再加上具備國人高度共識下形成一套「只准成功、不准失敗」的主權基金，因此希望外界能容許再給政府一點時間，審慎評估此事，因此在主權基金的設置上面，「不得大意，也不是求快，只能求好，而且是絕對的好」。