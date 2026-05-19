軍公教調薪有譜？ 卓榮泰給出答案

行政院長卓榮泰19日於「520記者會」中提到，明年度最低工資有望突破3萬元，此外軍公教加薪部分，也會在整體財政與制度條件下，審慎研議軍公教調薪。

卓榮泰指出，產業如果有賺錢，就應該替勞工加薪，因此政府會持續透過政策鼓勵企業加薪。並提到明年最低工資有機會突破3萬元。此外，為了感謝軍公教同仁長期的付出與奉獻，政府也會在整體財政與制度條件下，審慎研議軍公教調薪，希望在完成相關程序後，回應社會期待，讓軍公教與勞工朋友生活更加安穩。

至於具體調整幅度，卓榮泰強調相關事項仍須經過公教人員待遇審議委員會，評估與審議。

不過，他認為在整體經濟發展良好的情況下，無論是勞工，或軍公教人員，政府都希望感謝他們的辛苦與努力。因此最低工資調整以及軍公教調薪都會由相關審議委員依照各項條件進行評估，政府也樂於看到人民生活更加安心。