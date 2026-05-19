卓揆宣布0-18歲國家養 育兒假延至6歲、提供住宅減稅優惠

行政院長卓榮泰19日於「520記者會」中宣布將推動「0到18歲全程支持方案」，從生育、養育到教育全面減輕家庭負擔，重點包括，育兒假可延長至孩子6歲；育嬰住宅減稅優惠；婚產假、陪產假合理化鼓勵雙親共同參與育兒，預計下周就會在行政院會上討論細節方案。

卓榮泰一開始先以法國修道院甜點「可麗露」比喻行政團隊精神，指出製作可麗露需要耐心、火候與專業，就像政府團隊以專業與毅力，為國家打造更寬廣的道路。

他提到，淡江大橋於2025年獲CNN評選為「足以改變世界面貌的偉大建築」，不僅成功縮短淡水與八里車程25分鐘，也兼顧自然景觀與生態保存，成為台灣工程實力的重要象徵。

卓榮泰表示，過去一年全球面臨美國關稅政策調整、俄烏戰爭持續及中東衝突等挑戰，但台灣2025年外銷訂單金額仍創下7,437億美元新高。政府透過中油、台電等國營事業吸收成本，維持油價與電價穩定，也讓台灣維持亞洲鄰近競爭國家中相對低廉的能源價格，穩定民生與產業發展。

針對丹娜絲颱風等極端氣候災害，卓榮泰指出，中央與地方聯合投入救災，立法院也迅速通過特別預算，加速災後重建，讓受災民眾盡快恢復正常生活。

他指出，政府過去兩年完成三大重要工作。第一是「產業升級、勞工加薪」。2025年經濟成長率達8.68%，政府協助超過29萬家中小企業進行數位與淨零雙軸轉型，未來也將推動「中小企業轉型升級條例」，以更大規模預算協助傳統產業發展。

卓榮泰表示，政府鼓勵企業加薪，最低工資持續調升，軍公教待遇調整也將在審慎評估後回應社會期待。今年3月失業率降至3.34%，創26年同期新低。他重申政府「2高、2低、1平穩」目標，包括經濟成長率平均達3%以上、人均GDP突破4萬美元、失業率維持3.5%以下，以及CPI控制在2%以下，目前相關目標均朝正向發展。

第二項重點則是「擴大社會照顧」。卓榮泰表示，政府推動「健康台灣」政策，癌症篩檢年齡下修、癌症新藥基金規模提升至百億元，今年健保總額也首度突破兆元。

在育兒與長照方面，他指出，育嬰留職停薪制度將更具彈性，長照3.0預算達1,153億元，以減輕照顧者負擔；此外，八大社福津貼全面調升，中低收入戶老人、兒童及身心障礙者補助同步加碼。

卓榮泰也提到，今年所得稅免稅門檻再度提高，包括單身族年所得62.6萬元、四口之家164.1萬元，以及三代同堂212.45萬元以下可免繳所得稅，並提高房租與長照扣除額，以減輕家庭負擔。

第三項則是「均衡台灣、投資未來」。卓榮泰表示，桃園機場第三航廈北登機廊廳已啟用，淡江大橋正式通車，台南沙崙智慧綠能科學城、智慧機器人研發中心等重大建設也陸續完成。

他並指出，政府積極推動國防與太空發展，包括獵風者衛星升空、海鯤號潛艦測試等，強化台灣科技與國防韌性。

卓榮泰也提到，台灣曾歷經非洲豬瘟防疫挑戰，在政府、養豬產業與全民共同努力下，今年4月成功重返亞洲唯一三大豬病非疫區，台灣豬肉也恢復出口新加坡，展現台灣面對困難時的團結與韌性。

展望未來，他提出多項重要政策，包括：建構全台供水珍珠串聯系統，強化水資源韌性；推動桃園、高雄雙國際機場發展；長照3.0今年提前上路；推動4年1,000億元治水計畫；持續建構六大區域產業生活圈；推動AI新十大建設，培育50萬AI人才；發展13項關鍵戰略產業；推動「0到18歲全程支持方案」，從生育、養育到教育全面減輕家庭負擔。

卓榮泰最後表示，每一項政策與建設都需要前瞻規劃、專業團隊與穩定財政支持，行政團隊將持續以行動回應人民期待，帶領台灣持續向前。