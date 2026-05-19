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離岸風電 需政策、金融支持

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

近年全球離岸風電出現逆風，台灣離岸風電區塊開發由離岸淺水區，逐漸擴展到深水區，且開發規模日益擴大，足夠的金融支持將是關鍵。由哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）主導的三之二期渢妙二風場正進行購售電洽談、並啟動融資規畫，據了解，三之二期風場融資規模上看兩千億元，仍需國家融資保證支持。

經濟部坦言，離岸風電推動至今，固定式風機愈往深水區走，浮動式風機成本昂貴，若無足夠政策支持，包括風場融資及躉購費率，恐難提供足夠開發誘因。

以固定式離岸風電而言，目前被視為三之一期、三之二期模範生的ＣＩＰ，其中三之一期已進入開發階段，預訂明年底併網；三之二期正進行購售電合約（ＣＰＰＡ）洽簽，預訂今年底要完成，緊接著明年中須完成三之二期融資計畫，才能如期開發。

渢妙二風場容量六百ＭＷ，高於渢妙一的五百ＭＷ，加上物價上漲及國產化承諾推升開發成本，據悉，ＣＩＰ推估三之二期風場融資規模上看兩千億元，高於渢妙一的一千四百億元規模。

由於渢妙二期風場融資規模仍大，ＣＩＰ不免憂心融資歷程。ＣＩＰ建議比照丹麥國家出口信貸提供百分之百擔保，亦即國家融資保證中心由擔保八成、再提升至百分之百，接軌國際標準。

風場與購電企業簽ＣＰＰＡ達卅年，但國內銀行放款年限多參考早期與台電簽署的躉購購電合約、習慣為廿年，ＣＩＰ盼國家融資保證中心帶頭拉長時間，銀行更有信心參與渢妙二期融資。

經濟部 離岸風電

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