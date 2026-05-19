評估轉手 傳CIP擬售彰化風場

彭博引述知情人士報導，丹麥哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）和泰國國家石油旗下所屬的能源公司ＧＰＳＣ，考慮出售在台灣的彰芳暨西島離岸風電場，出售部分股權也是選項之一。

經濟部能源署昨表示，彰芳西島離岸風電已取得電業執照，若股權有異動須通知能源署。對於該案，能源署未收到任何申請。

在經濟部離岸風電區塊開發三之三期選商鳴槍起跑之際，法國電力能源公司（EDF power solutions）先前宣布退出台灣市場，昨傳出ＣＩＰ出售彰芳西島風場，外界關切ＣＩＰ是否也要退出台灣市場？

官員說，ＣＩＰ參與三之一期渢妙一風場正在興建，三之二期進入融資階段；ＣＩＰ對於三之三期選商規則訂定更是投入，ＣＩＰ沒有退出台灣市場的疑慮。

官員表示，彰芳西島離岸風電已完工，並取得電業執照，進入運維階段。業者可依公司法程序進行股權交易，但股權異動仍要通知能源署。若業者為國外資金則依投審司規定辦理。針對ＣＩＰ出售彰芳暨西島風場，官員坦言，「沒有任何訊息」。

事實上，業者出售發展成熟的風場股權並非首例，去年底另一家外商沃旭，也釋出大彰化西南風場百分之五十五股權給國泰人壽及其子公司。

外電報導，知情人士透露，ＣＩＰ和ＧＰＳＣ正與財務顧問洽談出售彰芳西島離岸風電場。其中一名知情人士表示，出售部分股權也是選項之一。

知情人士說，彰芳西島離岸風電場裝置容量近六百ＭＷ，含債務在內價值可能達數十億美元。ＣＩＰ持有該合資案多數股權，而ＧＰＳＣ持股約百分之廿五。

ＣＩＰ發言人不願置評。ＧＰＳＣ稱，定期檢視投資組合並評估是否調整持股，但就彰芳西島離岸風電場目前沒有重大進展可以披露，也不評論市場傳言。

彰芳西島離岸風場位於彰化外海，二○一八年經濟部離岸風電遴選獲配六百ＭＷ併網容量，二○二○年二月完成融資到位、正式進入建設階段，二○二二年起陸續併網供電。完工後，彰芳西島離岸風場提供相當於台灣六十五萬家戶所需用電的潔淨能源。