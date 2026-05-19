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投資型保單連結指數 部分保費用於避險…不會虧本但會少賺

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

指數連結型的新投資型保單可望在今年底前問世，對保戶而言，除了增加保本的優點，業界人士指出，如何選擇年金型的指數型連結保單或壽險型的指數型連結保單，要看到底是純粹想投資，或希望有多少人身保障功能。

相關人士指出，若想把全部的保費用作投資，可選擇指數連結型年金（ＦＩＡ）；若仍想要以防萬一，例如因故受傷需要給付醫藥費或給付日常生活所需，甚至因故往生時還能讓家人得到理賠金，那就要選指數連結型萬能壽險（ＩＵＬ）。

指數連結型保單曾在國際保險業務分公司（ＯＩＵ）賣過，買氣卻並不理想。業界人士指出，ＯＩＵ只開放對法人戶銷售，一般民眾不能買，因此買氣受限，且多數法人都去買國外的指數連結型保單，其中又以連結美股的保單最熱銷，國內業者因此爭取能在境內銷售。

對於連結個別基金的傳統型投資保單，或即將開放的連結指數的新投資型保單，業界高層舉例，若股市大跌時，一般基金跌百分之卅，保戶就直接損失百分之卅；連結指數的新商品因要求「保本」，保戶並不會面臨損失。

不過，另一個潛在爭議在於，若指數漲一倍，但投資人的保單價值可能只上漲七成或八成，因為保險公司不會把保費都拿去投資，而是把部分保費拿去做避險。業界人士說，金管會已責成壽險公會研究契約的資訊揭露方式，並借鏡國外。

此外，一旦美國聯準會啟動降息，指數連結型保單也更有利。業界人士指出，只要壽險公司投資操作好，可分到更多的投資報酬，不像傳統的利變保單，宣告利率水準會隨著降息而一路降低。

美股 保單 Fed 聯準會

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